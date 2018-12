Fortnite Stagione 7: l'attesa rende inquieti i bimbi delle scuole inglesi

Stando a quanto riportato dal Telegraph, i dirigenti scolastici degli istituti del Gloucestershire, in Inghilterra, notano una certa irrequietudine tra gli allievi delle scuole primarie causata, a quanto sembra, dall'attesa per l'apertura della Stagione 7 di Fortnite.

Debbie Innes, vice capo della scuola primaria di Widden, ha spiegato in maniera esplicita che "il comportamento di un certo numero di bambini sta deteriorando a causa della loro attività di gioco a Fortnite. Sentono online un certo tipo di linguaggio scurrile e lo riproducono (in classe o comunque all'interno dell'istituto, ndr) con atteggiamenti aggressivi".

La condotta degli allievi delle classi più giovani, sostengono i dirigenti scolastici, è andata progressivamente peggiorando e ha raggiunto un limite tale da indurli a spedire delle lettere ai genitori degli alunni più "aggressivi e violenti" per informarli dell'atteggiamento dei propri figli.

Sebbene nell'articolo non si faccia alcun riferimento a studi o ricerche che individuino le cause specifiche di questo fenomeno, Debbie Innes e i dirigenti scolastici del Gloucestershire sono convinti che la faccenda vada ricondotta solo ed esclusivamente allo stress causato nei bimbi dall'attesa per l'inizio della Stagione 7 di Fortnite.

Sempre dalle colonne del Telegraph, l'insegnante Hannah Beale della Foxmoor Primary di Stroud conferma il fenomeno e riferisce di atteggiamenti tossici legati all'utilizzo eccessivo del battle royale di Epic: "I bambini sono stati vittime di bullismo per i loro personaggi di Fortnite. Siamo arrivati al punto in cui i bimbi possono comprare costumi per i loro personaggi e questo porta al cyberbullismo. I giocatori cercano personaggi che indossano determinati costumi ed è piuttosto spaventoso pensare a dove stanno andando certe cose".

In calce alla notizia trovate l'articolo originario del Telegraph. Su queste pagine, invece, potete rileggere le parole pronunciate da Ninja in merito a quella che, oramai, viene definitiva "dipendenza da Fortnite".