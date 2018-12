Fortnite Stagione 7: il bioma invernale comincia ad espandersi!

Chi si sta cimentando con le Sfide della Settimana 3 e le attività dell'evento 14 Giorni di Fortnite si sarà accorto del leggero cambiamento avvenuto nel bioma invernale dell'isola di Fortnite Battaglia Reale tra la notte del 21 dicembre e la mattina del 22.

Come riportato da più parti dagli assidui frequentatori dei principali canali social e dei forum dedicati al fenomeno sparatutto di Epic Games, i limiti della regione dell'isola invasa dalla neve si stanno espandendo in maniera lenta ma inesorabile.

Anche la versione in alta definizione della minimappa consultabile nel primo schieramento con il deltaplano, infatti, evidenzia tali cambiamenti e conferma la scoperta effettuata stamattina da coloro che hanno iniziato la giornata tuffandosi nel microcosmo free-to-play del Battle Royale più famoso del mondo (ma non il più giocato).

L'espansione del bioma invernale si ricollega inevitabilmente alle indiscrezioni e alle voci di corridoio circolate in rete in questi giorni, con leak che suggeriscono un ritorno dei draghi e uno stravolgimento dell'isola di Fortnite nel corso della seconda parte della Stagione 7, la cui conclusione dovrebbe avvenire il 28 febbraio con uno spettacolare evento finale di cui, per il momento, non conosciamo i dettagli.

A prescindere dai cambiamenti su vasta scala che interesseranno l'intera isola di Fortnite Battaglia Reale, il bioma invernale della mappa online del kolossal multiplayer di Epic vedrà l'ingresso dei distributori automatici in occasione del prossimo update, previsto per martedì 25 dicembre in coincidenza del reset delle attività settimanali.