Fortnite, Stagione 7: come cercare indizi utili nella fattoria

Il fattore Steel è scomparso e probabilmente c'è dietro lo zampino degli alieni di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7. Per questo motivo tutte le sfide leggendarie della Settimana 4 sono legate al barbuto personaggio, il quale va trovato a tutti i costi.

Il primo dei cinque incarichi leggendari ha come obiettivo quello di "cercare indizi utili nella fattoria" e, per essere completato, occorre che i giocatori trovino almeno due degli indizi sparsi in giro per l'area in cui solitamente si poteva trovare questo personaggio. Per chi non lo sapesse, la Fattoria di Steel è il piccolo punto d'interesse non segnato sulla mappa e situato poco più ad est rispetto a Podere Pannocchia, a nord del piccolo isolotto. Gli indizi possono essere facilmente individuati poiché in corrispondenza degli oggetti da analizzare è presente una grossa lente d'ingrandimento: avvicinatevi ad essa e premete il tasto adibito all'interazione per cercare gli indizi e completare una parte della sfida.

Il primo indizio può essere reperito nella parte est del punto d'interesse, nei pressi del campo di grano: l'indizio è proprio in corrispondenza del piccolo trattore rosso. Il secondo ed ultimo indizio, invece, si può trovare poco più a nord della casa del fattore Steel, in mezzo agli alberi. Interagite con le lenti d'ingrandimento in entrambi i luoghi ed otterrete ben 40.000 Punti Esperienza, utilissimi per accumulare le Stelle della Battaglia della Stagione 7.

Prima di lasciarvi ad un'immagine della mappa sulla quale abbiamo contrassegnato la posizione esatta degli indizi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il nuovo codice per sbloccare gratis le emote Pesce di giugno e Falò in Fortnite Capitolo 2. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata alla guida con i consigli su come trovare tutti i Manufatti Alieni della Settimana 3 di Fortnite Stagione 7.