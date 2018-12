Fortnite Stagione 7: come completare la Sfida Balla in diversi luoghi proibiti

Finalmente è partita la Stagione 7 di Fortnite, insieme alle nuove Sfide della Settimana 1. In questa mini-guida vi spiegheremo come completare la sfida "Balla in diversi luoghi proibiti" inclusa tra quelle gratuite.

Sfide della Settimana 1

Gratuite

Raccogli un oggetto di ogni livello di rarità (0/5)

Balla in diversi luoghi proibiti (0/7)

(0/7) Gioca partite con almeno un'eliminazione (0/5) (Difficile)

Pass Battaglia

Fase 1: Balla in cima a una corona di camper (0/1)

Infliggi danni da colpo alla testa agli avversari (0/500)

Fase 1: Cerca scatole di munizioni in una partita singola (0/5) (Difficile)

Elimina gli avversari in diversi luoghi indicati (0/5) (Difficile)

Come suggerisce il titolo, per completare questa sfida dovrete ballare in 7 diversi luoghi proibiti della mappa. Tutto quello che dovete fare è raggiungere le location in questione e usare una delle vostre emote di danza. Ma dove si trovano i luoghi proibiti nella nuova mappa di Fortnite Stagione 7? Potete vederlo nell'immagine riportata in calce, dove abbiamo usato dei cerchi rossi per contrassegnarli.

I luoghi proibiti si trovano Crocevia del Ciarpame, a est delle Rapide Rischiose, a ovest del Bosco Blaterante, nel monte a sud di Parco Pacifico, a nord di Borgo Bislacco, a sud-est di Palmeto Paradisiaco e infine nell'estremità sud-ovest della mappa. Per aiutarvi con un riferimento visivo potete guardare il video proposto in apertura.

