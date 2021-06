Fortnite, Stagione 7: come completare tutte le sfide della Settimana 1

La Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2 è ufficialmente iniziata e con essa sono arrivate come sempre anche le nuove missioni settimanali che permetteranno di accumulare Stelle e sbloccare le varie ricompense del Pass Battaglia.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Raccogli tipi d'arma diversi (0/5) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Niente di troppo difficile: giocate e raccogliete armi appartenenti a categorie diverse. Basta trovare una pistola, un fucile di precisione, un fucile a pompa, un fucile d'assalto e una mitraglietta di qualsiasi tipo o rarità.

Accetta un incarico da un telefono pubblico (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Andate alla ricerca di una cabina telefonica in giro per la nuova mappa di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 e interagite con essa per ottenere un incarico. Non importa che completiate o meno la missione, l'importante è accettarla.

Esamina forzieri a Foschi Fumaioli o a Scogliere Scoscese (0/7) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Questa sfida vecchio stile non chiede altro che aprire forzieri in luoghi specifici della mappa. Vi suggeriamo come sempre di completare questo tipo di missioni in Rissa a Squadre, dove è molto probabile che l'intero punto d'interesse sia a vostra disposizione e possiate così completare la sfida in pochi secondi.

Potenzia armi alle postazioni di potenziamento (0/3) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Con la Stagione 7 di Fortnite sono tornate anche le vecchie postazioni di potenziamento: avvicinatevi ad una di esse impugnando un'arma ed interagite per potenziarla al costo di qualche Lingotto d'Oro. Per risparmiare potreste utilizzare armi di rarità più bassa.

Infliggi danni con il fucile a impulsi (0/500) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Il fucile a impulsi è una delle nuove armi di Fortnite Stagione 7: continuate a giocare e danneggiate gli avversari con questa particolare arma ogni volta che ne trovate una. Anche in questo caso potreste optare per la modalità Rissa a Squadre, così da chiudere la sfida in una sola partita.

Eliminazione con il Cannone a rotaia (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Si tratta anche in questo caso di una nuova arma aliena che utilizza i proiettili del fucile di precisione e richiede qualche secondo per caricare dei potentissimo colpi. Basta eliminare un solo avversario con l'arma in questione per completare la sfida.

Acquista una Pozione scudo da un Medicatore automatico (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Le stazioni di potenziamento non sono l'unica vecchia conoscenza di questa stagione, dal momento che è possibile trovare in giro anche dei distributori. Interagite con uno di questi e acquistate una Pozione scudo per completare la sfida..

Conversa con Sunny, Abstrakt, Fiore del sogno o Difensore dei boschi (0/3) - Ricompensa: 45.000 Punti Esperienza

In questo caso vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come conversare con Sunny, Abstrakt, Fiore del sogno o Difensore dei boschi.

Raccogli pietra da l'Indomani (0/100) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

L'Indomani è il nuovo punto d'interesse situato proprio al centro della mappa, dove prima c'era la torre della Guglia. Raggiungete questo punto dell'isola e utilizzate il piccone per raccogliere almeno 100 unità di pietra.

Raccogli armi diverse con tecnologia OI (0/3) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Questa è un'altra sfida molto semplice che richiede di raccogliere tre armi delle Guardie OI come il fucile a impulsi, il cannone a rotaia o il particolare lanciagranate.

Interagisci con la lavagna delle teorie di complotto di Jonesy Bunker (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Vi invitiamo a dare uno sguardo alla guida su come interagire con la lavagna delle teorie di complotto di Jonesy Bunker in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.

Posiziona paperelle di gomma in Corso Commercio, Parco Pacifico e Cala Credente (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Potete leggere in questo caso la nostra guida su come posizionare paperelle di gomma in Corso Commercio, Parco Pacifico e Cala Credente in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.