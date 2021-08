Fortnite, Stagione 7: come completare tutte le sfide della Settimana 10

Siamo ormai alla Settimana 10 della Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2 e, come di consueto, gli sviluppatori hanno aggiornato il battle royale con una corposa serie di sfide settimanali il cui completamento permette di accedere a numerose skin, deltaplani e picconi tra i quali troviamo anche Rick Sanchez di Rick & Morty.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Usa l'Afferritore o il raggio traente del disco volante per consegnare un trattore alla fattoria di Semente da fieno (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Il metodo più rapido per completare questa sfida è quello di atterrare a Podere Pannocchia, saltare sul disco volante all'interno del grosso fienile rosso e raccogliere il trattore che si trova nell'area con il raggio traente del velivolo. A questo punto trasportate il trattore fino alla fattoria di Steel verso est e mollatelo nei paraggi per completare la missione.

Viaggia con una Mucca Gonfiabile (0/200) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Si tratta di una sfida molto semplice, poiché non chiede di fare altro che trovare una Mucca Gonfiabile, utilizzarla e percorrere al suo interno un totale di 200 metri. Solitamente si possono trovare delle Mucche Gonfiabili nei forzieri delle Guardie OI presso le stazioni satellitari.

Visita le Torri Guardiane (0/3) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Altra sfida davvero facile, poiché per completarla occorre far visita a tre delle Torri Guardiane sparse in giro per la mappa e che possono essere facilmente individuate anche dal Bus della Battaglia.

Prendi un'arma da fuoco mentre peschi (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Atterrate in un qualsiasi luogo in prossimità di uno specchio d'acqua e nel quale è possibile trovare una canna da pesca per poi iniziare a pescare fino a trovare un'arma qualsiasi. Un ottimo luogo per completare la missione è il Lago delle Canoe, il luogo tra Moli Molesti, Podere Pannocchia e Corso Commercio.

Sopravvivi agli avversari (0/200) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Per completare questa missione dovete semplicemente continuare a giocare, probabilmente completerete la sfida senza nemmeno accorgervene.

Eliminazioni a distanza ravvicinata (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Questa sfida vuole che i giocatori eliminino un avversario a pochi metri di distanza e non c'è niente di meglio per farlo che un fucile a pompa. Se non riuscite ad eliminare da vicino un nemico nelle modalità classiche vi suggeriamo di provare nella Rissa a Squadre, che dà in dotazione a tutti i giocatori anche uno shotgun ad inizio partita.

Infliggi danni alla Dottoressa Slone (0/50) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Vi invitiamo a dare uno sguardo alla guida su come infliggere danni alla Dottoressa Slone in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.

Ricevi gli ordini di Slone da un telefono pubblico (0/1) - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Solita sfida immediata da completare: atterrate nelle vicinanze di un telefono pubblico e interagiteci per ascoltare il messaggio di Slone. Potete trovare telefoni pubblici in vari punti della mappa e uno di questi è nell'angolo a sud-ovest di Parco Pacifico, a due passi dalla fermata dell'autobus.

Danneggia un avversario nel sito di abduzione di Pantano Palpitante (0/1) - Ricompensa: 45.000 Punti Esperienza

Nell'area a sud-ovest di Pantano Palpitante c'è ora un cratere: il vostro obiettivo è colpire un avversario (anche le Guardie OI dovrebbero contare per la sfida) nei paraggi.

Raccogli un Afferritore (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Questa sfida richiede un pizzico di fortuna, poiché dovrete imbattervi nel nuovo gadget in grado di afferrare gli oggetti e scagliarli sul nemico.

Posiziona telecamere in diversi punti di atterraggio delle navi (0/3) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

In questo caso vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come posizionare telecamere in diversi punti di atterraggio delle navi in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.

Visita un Rapitore (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Niente di più semplice: atterrate su uno degli enormi dischi volanti che si trovano su alcuni punti d'interesse e che vengono segnalati anche sulla mappa per completare la sfida.

Visita la fabbrica di Slurp dentro alla Nave Madre (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Potete leggere in questo caso la nostra guida su come visitare la fabbrica di Slurp dentro alla Nave Madre in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.