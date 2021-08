Fortnite, Stagione 7: come completare tutte le sfide della Settimana 11

Ci stiamo ormai avvicinando alla fine della Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2 e da oggi è possibile completare tutti gli incarichi epici e leggendari della Settimana 11, così da sbloccare tutte le ricompense del Pass Battaglia e la versione alternativa di Superman.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Viaggia su un disco volante (0/2.000) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Per completare questa sfida dovete percorrere due chilometri (non per forza tutti in una sola partita) a bordo di un disco volante, il velivolo che si trova sempre e solo nelle aree della mappa il cui nome è colorato di viola all'inizio di una partita. In alternativa, potete trovare un disco volante anche nel fienile rosso di Podere Pannocchia, il punto d'interesse nel quale si nasconde la Dottoressa Slone con il suo laboratorio sotterraneo.

Usa lo scanner ricognitore per individuare un animale selvatico infetto o intruso (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Questa sfida non è particolarmente complessa, ma occorre innanzitutto avete abbastanza fortuna da trovare uno Scanner Ricognitore, ovvero il lanciagranate delle Guardie OI solitamente presente nelle casse delle stazioni satellitari. Una volta raccolta l'arma, sparate in prossimità di un animale con un parassita oppure presso uno degli alieni che pattugliano Vivaio Verdeggiante.

Interagisci con le attrezzature a qualsiasi base parabolica dell'OI (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Atterrate presso una delle tante stazioni satellitari sparse in giro per la mappa e riconoscibili grazie alla luce rossa emessa dall'enorme antenna parabolica, andate alla ricerca di un pannello arancione tra quelli sparsi in giro per l'area ed interagiteci per completare la sfida.

Infliggi danni nei biomi alieni (0/150) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Per questa missione non dovete fare altro che recarvi in un qualsiasi punto della mappa conquistato dagli alieni (Pantano Palpitante, Vivaio Verdeggiante o Castello Corallo) e iniziare a danneggiare gli avversari fino ad accumulare 150 punti danno.

Contrassegna un parassita alieno (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Altra sfida davvero semplice, poiché per completarla basta semplicemente premere il tasto dedicato alla segnalazione (ping), ovvero una delle frecce della croce direzionale per chi utilizza un controller), mentre il mirino punta ad un parassita alieno. Potete trovare i parassiti a Vivaio Verdeggiante, all'interno delle uova, oppure in giro per la mappa sulla testa degli animali selvatici.

Danza con un parassita alieno a Cala Credente, Lago Languido o Parco Pacifico (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Se avete individuato un parassita per la sfida precedente, potete recarvi negli stessi luoghi per farvi "catturare" dall'essere alieno e poi raggiungere Cala Credente, Lago Languido o Parco Pacifico ed eseguire all'interno di uno di questi punti una qualsiasi emote presente nel vostro armadietto.

Vai a fare una nuotata con un parassita alieno (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Altra sfida a base di parassiti: lasciatevi colpire dall'essere alieno e, mentre è ancora sulla vostra testa, gettatevi in acqua.

Ricevi gli ordini di Slone da un telefono pubblico (0/1) - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Una sfida davvero semplice da completare: atterrate nelle vicinanze di un telefono pubblico e interagiteci per ascoltare il messaggio di Slone. Potete trovare telefoni pubblici in vari punti della mappa e uno di questi è nell'angolo a sud-ovest di Parco Pacifico, a due passi dalla fermata dell'autobus.

Pesca un pesce nei buchi da pesca (0/5) - Ricompensa: 45.000 Punti Esperienza

Nulla di particolare: procuratevi una canna da pesca e continuate a pescare in corrispondenza dei luoghi nei quali sono visibili pesci all'interno degli specchi d'acqua.

Raccogli una lattina vintage di cibo per gatti a Gattogrill o Scogliere Scoscese (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

In questo caso vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come raccogliere una lattina vintage di cibo per gatti a Gattogrill o Scogliere Scoscese in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.

Raccogli un vaso di fiori a Lago Languido (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

La guida di riferimento per il ritrovamento di una lattina vintage di cibo per gatti contiene anche tutti i dettagli su come trovare un vaso di fiori in Fortnite.

Raccogli legno (0/250) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Altra sfida banale: atterrate a Foresta Frignante o in qualsiasi altro luogo ricco di legno e iniziate ad accumulare la risorsa picconando gli alberi.

Parla con Joey (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Joey è il Personaggio che si può trovare nell'angolo a nord-ovest di Moli Molesti: atterrate lì e parlategli per completare l'ultima sfida della Settimana 11 di Fortnite.