Fortnite, Stagione 7: come completare tutte le sfide della Settimana 12

Siamo ufficialmente entrati nella Settimana 12 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7, le cui sfide permettono di accumulare Stelle della Battaglia e Punti Esperienza utili per sbloccare tutti i contenuti del pass entro l'inizio del prossimo aggiornamento.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Infliggi danni ai Dischi volanti guidati da avversari (0/300) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Vi ricordiamo che i Dischi volanti sono i velivoli che si possono trovare in giro per i luoghi d'interesse della mappa il cui nome è colorato di viola: atterrate presso uno di questi punti, raccogliete un'arma a distanza (il cannone a rotaia sarebbe perfetto, ma va bene anche un fucile d'assalto o un fucile di precisione) e attendete che qualche giocatore salva a bordo di uno di questi mezzi per far fuoco e completare la sfida.

Consegna un Disco volante a Rick Sanchez a Parabola Pavonesca (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Seguendo le istruzioni della sfida precedente, potete subito individuare un Disco volante. Sparate al velivolo fino a farlo atterrare, eliminate il pilota e attendete qualche secondo: il mezzo si rigenererà in maniera automatica e potrete salire sopra per poi raggiungere la stazione satellitare nella quale è presente Rick Sanchez, ovvero quella poco più a sud de L'Indomani, l'area viola al centro dell'isola.

Infliggi danni agli avversari con armi aliene (0/150) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Altra sfida piuttosto facile, dal momento che sui Rapitori (gli enormi dischi volanti sospesi sui punti d'interesse e visibili anche sulla mappa) è possibile trovare con grande frequenza le armi appartenenti agli alieni. In alternativa, potete recarvi a Vivaio Verdeggiante o distruggere un disco volante con l'obiettivo di eliminare un alieno e rubare la sua arma.

Infliggi danni con un parassita alieno addosso (0/150) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Per completare questa sfida dovete colpire nemici, alieni o guardie OI mentre un parassita è sulla vostra testa. I parassiti possono essere trovati sugli animali (attenti a colpire il corpo e non l'alieno, altrimenti morirà) o in giro per i luoghi occupati dagli UFO come Vivaio Verdeggiante sotto forma di uova verdi. Recandovi a Vivaio Verdeggiante potete farvi attaccare da un parassita e poi iniziare a colpire con una qualsiasi arma gli alieni che pattugliano l'area.

Acquista dai distributori automatici (0/3) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

In giro per l'isola del battle royale è possibile trovare una miriade di distributori automatici che, quando sono vicini, vengono anche segnalati sulla mini-mappa. Fate tre acquisti presso questi oggetti per completare la sfida.

Cerca scatole di munizioni a Moli Molesti (0/5) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Niente di particolarmente difficile: atterrate a Moli Molesti e andate alla ricerca di scatole o borse di munizioni. Nel caso in cui non doveste torvarne abbastanza in una sola partita, potete sempre avviarne un'altra per aprire quelle che mancano.

Caccia animali selvatici (0/3) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Il completamento di questa sfida avviene all'eliminazione di tre animali selvatici (lupi, cinghiali o polli), i quali possono essere trovati in giro per la mappa nelle aree che collegano i punti d'interesse.

Ricevi gli ordini di Slone da un telefono pubblico (0/1) - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

È la stessa identica sfida presente in ogni settimana della Stagione 7: atterrate nelle vicinanze di un telefono pubblico e interagiteci per ascoltare il messaggio di Slone. Potete trovare telefoni pubblici in vari punti della mappa e uno di questi è nell'angolo a sud-ovest di Parco Pacifico, a due passi dalla fermata dell'autobus..

Crea un'arma con Naniti alieni (0/1) - Ricompensa: 45.000 Punti Esperienza

Se volete andare a colpo sicuro, spostatevi nei pressi di un Rapitore e fatevi rapire: una volta completato il mini-gioco sulla Nave Madre potrete aprire delle casse piene di loot che sicuramente conterranno almeno un'unità di Naniti Alieni da combinare con un'arma per completare la sfida.

Distruggi manichini bersaglio con le armi OI (0/4) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

In questo caso vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come distruggere manichini bersaglio con le armi OI in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.

Cerca libri sulle esplosioni (0/2) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Sparsi per la mappa ci sono un totale di sei libri sulle esplosioni: due a Moli Molesti, due a Gattogrill e due a Foschi Fumaioli. Vi suggeriamo di raccogliere quelli che si trovano a Moli Molesti: il primo e nei pressi del cassonetto dei rifiuti nell'area dei container a sud e il secondo, invece, è sempre nei pressi di un cassonetto fuori dall'edificio a nord-ovest, ovvero quello in cui si aggira il personaggio Joey.

Schiera scanner nel bioma alieno (0/2) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Come spesso accade con questo genere di missioni, dovete interagire con le sagome degli scanner in due diversi luoghi della mappa. Il primo è poco più a sud di Parco Pacifico, in corrispondenza della piccola macchia viola sulla mappa. Il secondo scanner è nella parte più ad ovest dell'Indomani, l'area centrale della mappa.

Raccogli tre dispositivi alieni e attiva il dispositivo contromisura sotto a Podere Pannocchia (0/4) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

La prima parte della missione consiste nel raccogliere tre sfere in altrettante aree aliene sulla mappa: la prima è nella porzione viola della mappa ad ovest del Frutteto, la seconda è ad est dell'Indomani (il centro della mappa) e la terza è nell'area viola poco più a sud di Podere Pannocchia. Una volta raccolti tutti i globi, potete dirigervi proprio a Podere Pannocchia ed installare le sfere all'interno del macchinario presente nella base sotterranea delle Guardie OI.