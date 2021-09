Fortnite, Stagione 7: come completare tutte le sfide della Settimana 13

L'ultima ondata di sfide della Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2 è ora disponibile e include una serie di missioni leggendarie extra che consentono ai giocatori di scalare parecchi livelli del Pass Battaglia e recuperare tutte le ricompense prima del prossimo grande aggiornamento.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Ripara attrezzature OI (0/2) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Si tratta di una sfida molto semplice: atterrate alla stazione satellitare a nord di Podere Pannocchia e interagire con i due computer coperti da un'aura blu per completare la missione.

Costruisci strutture a Podere Pannocchia (0/25) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Questa sfida è davvero semplice, soprattutto se la si completa nella modalità Rissa a Squadre, dal momento che in questa modalità di gioco si inizia a giocare con un bel po' di materiali da costruzione nello zaino. Atterrate sul punto d'interesse indicato e iniziate a costruire strutture fino al completamento della sfida.

Distruggi informazioni rubate all'OI (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Potete trovare le informazioni rubate all'interno del camper abbandonato oltre il fiume a nord-est della fattoria di Steel: interagite con la lettera per completare la sfida.

Ritira il messaggio di Marigold al punto di scambio (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Il messaggio di Merigold è nascosto in un forziere intagliato in un tronco d'albero poco più a nord del lago situato a metà strada tra Foresta Frignante e Lago Languido.

Visita delle basi paraboliche nell'arco di una sola partita (0/5) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Non c'è soluzione migliore per completare questa sfida di quella che coinvolge i dischi volanti. Atterrate in un'area il cui nome è colorato di viola sulla mappa, procuratevi un disco volante e sorvolate cinque diverse stazioni satellitari in una sola partita.

Infliggi colpi alla testa (0/10) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Nulla di troppo complesso: procuratevi una pistola o un fucile d'assalto e cercate di colpire diverse volte i nemici alla testa. Se non ci riuscite, potete sempre avviare una partita in Rissa a Squadre e andare in cerca di giocatori inattivi ai bordi della mappa.

Passa a un'arma epica o leggendaria (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Questa sfida presenta un errore di traduzione e non è semplice da comprendere. L'obiettivo della missione consiste nel potenziare un'arma da rara ad epica o da epica a leggendaria. Il modo più semplice per completare la sfida è raccogliere un'arma blu, recarsi presso una delle tante stazioni per il potenziamento e, spendendo qualche lingotto d'oro, aumentarne la rarità.

Apri il kit di missione, poi piazza un disturbatore di segnale fuori dalla base OI in una partita (0/2) - Ricompensa: 45.000 Punti Esperienza

Per completare questa missione dovere atterrare sulla montagna al centro dell'area tra Scogliere Scoscese, Parco Pacifico e Podere Pannocchia e premere un tasto in corrispondenza della grossa scatola di colore nero contenente il kit di missione. Una volta interagito con l'oggetto, potete recarvi a Podere Pannocchia e fare lo stesso con una delle sagome blu dei disturbatori (ce ne sono diversi, uno è proprio fuori la grande casa azzurra).

Lascia documenti segreti a una fermata dell'autobus (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Niente di troppo complesso, dal momento che in giro per l'isola è pieno zeppo di fermate dell'autobus. Potete trovarne una a sud-ovest di Parco Pacifico, una ad est di Cala Credente e una proprio al centro di Corso Commercio.

Parla con Joey, Sunny o Fiore del Sogno (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Il modo più semplice per completare questa sfida settimanale è parlare con Joey, il personaggio che si aggira per l'area nord-ovest di Moli Molesti: avvicinatevi a lui e selezionate l'opzione di dialogo relativa alla missione per ascoltare cosa ha da dirvi l'alieno sotto mentite spoglie.

Lascia un veicolo OI in un insediamento alieno (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

I veicoli OI sono le auto nere che si possono trovare nei pressi delle stazioni satellitari: salite a bordo di uno di questi veicoli e poi raggiungete un insediamento alieno come Vivaio Verdeggiante.

Schiera bancali con cibo per gatti intorno alla base OI (0/2) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

In giro per Podere Pannocchia troverete diverse sagome blu di scatole di cibo per gatti: il vostro obiettivo è quello di interagire con due di esse.

Queste sono invece le sfide selvagge di questa settimana, ottime per recuperare grosse quantità di esperienza:

Infliggi danni con armi aliene (0/500, 0/2.500 e 0/10.000) - Ricompensa: 10.000, 15.000 e 25.000 Punti Esperienza

Il modo più rapido per completare queste sfide è nella Rissa a Squadre, ovviamente iniziando il match con un atterraggio su un Rapitore per entrare in possesso di una delle varie armi aliene con le quali eliminare gli avversari nel corso di tutta la partita.

Infliggi danni con le armi a tecnologia OI (0/500, 0/2.500 e 0/10.000) - Ricompensa: 10.000, 15.000 e 25.000 Punti Esperienza

Vale in questo caso lo stesso discorso della precedente missione, sebbene in questo caso occorra atterrare in una base satellitare e non su un Rapitore per ottenere una delle tante armi tecnologiche delle Guardie OI.

Avete già dato un'occhiata al possibile leak delle skin di Fortnite Capitolo 2 Stagione 8?