Fortnite, Stagione 7: come completare tutte le sfide della Settimana 14

Siamo ormai giunti alla conclusione della Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2, la cui ultima settimana permette ai giocatori di completare degli incarichi molto semplici con in palio grosse quantità di punti esperienza con i quali scalare qualche livello del Pass Battaglia.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Attiva una fenditura acquistandola da un personaggio (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Potete acquistare una fenditura da Rick Sanchez, il personaggio che è seduto in cima alla struttura centrale della stazione satellitare a sud dell'Indomani (l'area viola al centro dell'isola del battle royale).

Raduna oggetti da raccogliere a Podere Pannocchia (0/4) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Altra sfida molto semplice: atterrate a Podere Pannocchia e raccogliete qualsiasi oggetto per il ripristino della salute in uno dei campi presenti nell'area.

Distruggi uova aliene (0/3) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Atterrate in aree conquistate dagli alieni come Vivaio Verdeggiante, procuratevi un'arma e fate fuoco sulle uova azzurre al cui interno si nascondono i parassiti.

Elimina un parassita alieno avvinghiato (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Per completare questa sfida potete andare in giro per la mappa alla ricerca degli animali con un parassita sulla testa: armatevi di fucile e fate fuoco esclusivamente sul parassita per completare la missione.

Incendia strutture a Vivaio Verdeggiante e Podere Pannocchia (0/25) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Completare questa sfida richiede solo un po' di pazienza, poiché occorre trovare diverse lucciole e poi lanciarle sulle strutture in legno presenti a Vivaio Verdeggiante e Podere Pannocchia.

Infliggi danno agli avversari da un veicolo (0/150) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Il modo più rapido per completare la sfida in questione è salire a bordo di un disco volante (potete trovarne uno nei luoghi della mappa il cui nome è colorato di viola) per poi fare fuoco sui nemici.

Buca pneumatici ai veicolo OI (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Questa sfida, particolarmente semplice, chiede ai giocatori di atterrare in una qualsiasi stazione satellitare per poi distruggere con un'arma da fuoco o a suon di picconate una delle ruote delle auto nere delle guardie OI.

Ricevi gli ordini di Slone da un telefono pubblico (0/1) - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Solita sfida presente in ogni settimana della Stagione 7: atterrate nelle vicinanze di un telefono pubblico e interagiteci per ascoltare il messaggio di Slone. Potete trovare telefoni pubblici in vari punti della mappa e uno di questi è nell'angolo a sud-ovest di Parco Pacifico, a due passi dalla fermata dell'autobus.

Avvisa i personaggi del destino funesto (0/3) - Ricompensa: 45.000 Punti Esperienza

Non si tratta di una missione particolarmente complessa, dal momento che per poterla portare a termina occorre parlare con tre diversi personaggi tra i numerosi NPC presenti sull'isola. Avvicinatevi a loro, interagiteci e selezionate l'apposita opzione di dialogo per continuare.

Posiziona segnali di avvertimento (0/4) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

I segnali di pericolo sono oggetti da posizionare e si trovano sia a Brughiere Brumose che a Moli Molesti: cercate gli oggetti trasparenti di colore blu per interagirci e completare la sfida.

Stacca l'alimentazione alle parabole radar (0/2) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Per il completamento di questa missione dovete avvicinarvi a due delle enormi parabole presenti in corrispondenza delle stazioni satellitari ed interagire col pannello circondato da un'aura blu alla loro base.

Sventa il tentativo di sabotaggio della Talpa (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Per questa sfida dovete recarvi a Podere Pannocchia, area in cui diverse strutture sono ora sospese in aria. Avvicinatevi alla struttura sospesa in aria a sud-est (quella con il laboratorio nella base) e interagite con l'oggetto sferico circondato da un'aura blu.

Affronta la talpa (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

La talpa è nella stazione satellitare a metà strada tra Scogliere Scoscese e Foschi Fumaioli: parlate col personaggio e selezionate l'apposita opzione di dialogo per poi iniziare un conflitto a fuoco. Sappiate che non occorre eliminare il bersaglio per completare la missione.

Questi sono invece gli incarichi extra, fondamentali per chi ha il disperato bisogno di XP in vista della fine della Stagione 7:

Spendi lingotti (0/3.000, 15.000 e 50.000) - Ricompensa: 20.000, 30.000 e 50.000 Punti Esperienza

Non c'è molto da dire su questo set di tre sfide, il cui completamento richiede l'acquisto di oggetti, armi e servizi con i Lingotti d'Oro, i quali si possono accumulare aprendo forzieri, eliminando nemici, forzando casseforti e completando taglie e incarichi.

