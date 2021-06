Fortnite, Stagione 7: come completare tutte le sfide della Settimana 2

Con l'arrivo della seconda ondata di sfide della settimana (che vengono ora pubblicate a più riprese e non tutte in una volta), è ora possibile procedere al completamento di ogni singola missione della Settimana 2 della Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Esamina forzieri a Podere Pannocchia o a Lago Languido (0/7) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Questa sfida è molto semplice da completare, dal momento che non occorre fare altro che aprire forzieri in uno dei due luoghi indicati. Se volete completare la missione in questione in pochi secondi potete avviare un match in Rissa a Squadre con un amico e fare in modo che ognuno atterri in una delle due aree: trattandosi di una sfida di gruppo potrete condividere i progressi e raggiungere i sette forzieri immediatamente.

Infliggi danni esplosivi agli avversari o alle loro strutture (0/500) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Il modo più semplice per completare questa sfida è avviare una partita in modalità Rissa a Squadre e procurarsi un bel po' di granate. Una volta nelle fasi avanzate della partita, gettate gli esplosivi sulle strutture avversarie e raggiungerete i 500 punti danno in una manciata di secondi.

Raccogli bombolette spray nei depositi di Moli Molesti o nei garage di Parco Pacifico (0/2) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

In questo caso potete leggere la guida su come raccogliere bombolette spray nei depositi di Moli Molesti o nei garage di Parco Pacifico in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.

Distruggi attrezzature alle stazioni satellitari (0/15) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Niente di troppo complicato: atterrate presso una delle numerose stazioni satellitari (potete individuarle grazie alla luce rossa emessa dall'antenna) e distruggete a suon di picconate tutti gli oggetti che trovate in giro.

Cerca un muro coperto di graffiti a Idro 16 o vicino a Gattogrill (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Potete leggere in questo caso la nostra guida su come cercare un muro coperto di graffiti a Idro 16 o vicino a Gattogrill in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.

Visita diversi luoghi indicati in una sola partita (0/5) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Altra sfida di gruppo che non richiede particolare sforzo, soprattutto se la si completa con degli amici: basta infatti dividersi per fare in modo che ognuno vada in uno o due diversi luoghi segnati sulla mappa e il gioco è fatto.

Entra in un UFO (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

In ogni partita delle modalità classiche (Solo, Coppie, Terzetti e Squadre) è possibile notare che alcuni luoghi della mappa presentano il nome colorato di viola: si tratta dei punti in cui è possibile imbattersi nelle navicelle volanti. Atterrate in uno di questi luoghi e sparate all'alieno che controlla il velivolo per farlo cadere a terra e salirci sopra, così da completare la sfida.

Trova la cassaforte segreta a Foresta Frignante (0/1) - Ricompensa: 45.000 Punti Esperienza

Vi invitiamo a dare uno sguardo alla guida su come trovare la cassaforte segreta a Foresta Frignante in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.

Sali su uno scanner corporale (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

In questo caso vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come salire su uno scanner corporale in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.

Conversa con Rick Sanchez, Torre, Marigold, Sapientona o Agente Speciale (0/3) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Per completare questa guida occorre parlare con tre personaggi tra quelli elencati nella descrizione. Ecco di seguito i luoghi della mappa nei quali è possibile trovare questi NPC:

Nella base delle Guardie OI a metà strada tra Scogliere Scoscese e Foschi Fumaioli

Nella base OI tra Podere Pannocchia e Corso Commercio

Nella Base OI ad est di Foresta Frignante

A Lago Languido

A sud-est di Gattogrill, in prossimità dell'entrata della base segreta

Infliggi danni con le armi a tecnologia OI (0/200) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Questa semplice sfida non chiede altro che infliggere danni con le nuove armi tecnologiche delle Guardie OI, ovvero il fucile a impulsi e il cannone a rotaia. Potete trovare queste armi in giro oppure nelle grosse casse situate nelle basi delle Guardie OI, facilmente reperibili sulla mappa grazie alla luce rossa emessa dalle antenne.

Infliggi danni a una Guardia OI (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Il modo più semplice per imbattersi in una Guardia OI è fare una capatina a Podere Pannocchia, area della mappa controllata dai pericolosi soldati armati. Procuratevi un fucile e danneggiate uno dei personaggi che pattugliano l'area per completare la missione.