Fortnite, Stagione 7: come completare tutte le sfide della Settimana 3

Anche in questa settimana le sfide epiche e quelle leggendarie di Fortnite Capitolo 2 sono arrivate in due giorni diversi ed oggi, giovedì 24 giugno 2021, è possibile completarle tutte per ottenere una grossa quantità di Punti Esperienza utile per scalare i livelli del Pass Battaglia della Stagione 7.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide della Settimana 3:

Danza vicino a un falò acceso (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Questa sfida è davvero semplice e può essere completata in qualsiasi punto d'interesse dell'isola del battle royale, dal momento che di falò sparsi in giro ce ne sono a decine. Avvicinatevi ad un falò ed interagiteci per accenderlo (potreste aver bisogno di qualche unità di legno) e, una volta che le fiamme sono visibili, eseguite una qualsiasi emote nel vostro armadietto per poter completare la missione settimanale.

Cattura pesci nei punti di pesca (0/5) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Questa sfida di gruppo è anch'essa molto semplice da portare a termine, visto che non occorre fare altro che pescare cinque diversi pesci in un qualsiasi punto di pesca (i luoghi in cui sono visibili i pesci all'interno degli specchi d'acqua). Il modo più veloce per completare la missione è atterrare a Lago delle Canoe, il punto non segnato sulla mappa a nord di Corso Commercio, il quale presenta diversi punti di pesca e dei barili che, una volta distrutti, lasciano cadere strumenti per pescare. Ovviamente potete farvi aiutare dagli amici per rendere il completamento della sfida ancora più veloce.

Distruggi barche (0/3) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Altra sfida di gruppo che non richiede particolari sforzi per essere completata. Le barche da distruggere non sono quelle che possono essere guidate dai giocatori, ma quelle di legno che si trovano in diversi luoghi della mappa. Il maggior numero di barche è situato nei pressi di Scogliere Scoscese: atterrate in una partita con i vostri amici e dividetevi per andare alla ricerca degli oggetti da distruggere a picconate, così da completare la sfida in una manciata di secondi.

Plana per 20 metri tenendo un pollo (0/20) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Questa sfida richiede l'utilizzo di un pollo, uno degli animali selvatici che si può trovare in giro per la mappa: avvicinatevi all'animale ed interagiteci per afferrarlo e poi saltate da un luogo sopraelevato per effettuare una planata di almeno venti metri. Vi ricordiamo che di solito c'è sempre qualche pollo che si aggira per la Fattoria di Steel, sull'isola ad est rispetto a Podere Pannocchia.

Finisci nella top 10 (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Questa sfida chiede ai giocatori di arrivare tra i primi 10 in una qualsiasi modalità: un buon metodo per completarla potrebbe essere avviare una partita e nascondersi in un cespuglio in attesa che gli altri giocatori si facciano fuori, restando così tra gli ultimi 10 ancora in vita.

Viaggia tra portali chimici (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

In questo caso vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come viaggiare tra portali chimici in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.

Usa viti e bulloni (0/3) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Vi invitiamo a dare uno sguardo alla guida su come usare viti e bulloni in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.

Ricevi gli ordini di Slone da un telefono pubblico (0/1) - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Per completare questa sfida non dovete far altro che interagire con un qualsiasi telefono pubblico in giro per la mappa di Fortnite. Una volta nei pressi di un telefono pubblico vi apparirà sulla mini-mappa l'icona apposita che ne indica la posizione esatta. Per rendere le cose più veloci, potreste atterrare nella porzione a sud-ovest di parco Pacifico e utilizzare il telefono situato proprio accanto alla fermata dell'autobus.

Conversa con Sunny, Joey o Brutus da spiaggia (0/1) - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Questa sfida è particolarmente semplice, poiché chiede ai giocatori di interagire con uno qualsiasi dei tre personaggi che si trovano in giro per Cala Credente: atterrate quindi in questo punto d'interesse e parlate con il primo personaggio che vi capita a tiro per completare la sfida.

Posiziona cartelli di benvenuto a Parco Pacifico e Lago Languido (0/4) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Per il completamento di questa missione potete leggere la nostra guida su come posizionare cartelli di benvenuto a Parco Pacifico e Lago Languido.

Posiziona gli stereo portatili a Cala Credente (0/2) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Nella guida suggerita per trovare la posizione dei cartelli di benvenuto trovate anche tutte le indicazioni su dove posizionare gli stereo portatili a Cala Credente.

Posiziona il dispositivo di comunicazione di luce aliena in cima alla montagna (0/2) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Per completare questa sfida occorre posizionare dei faretti in due dei quattro punti in cui è possibile farlo. Come potete vedere nell'immagine in calce alla guida, tutti e quattro i luoghi in cui posizionare i dispositivi sono nella parte a sud della mappa, quella coperta dalla neve: avvicinatevi alla sagoma trasparente del dispositivo ed interagiteci per posizionarlo.

Raccogli cibo per gatti (0/2) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Anche in questo caso potete leggere la nostra guida su come raccogliere cibo per gatti in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.