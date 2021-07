Fortnite, Stagione 7: come completare tutte le sfide della Settimana 4

Avete bisogno di Stelle della Battaglia per sbloccare le nuove skin del Pass Battaglia della Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2? Allora potete seguire i nostri consigli per completare nel modo più rapido possibile tutti gli incarichi della Settimana 4, disponibili da oggi.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Infliggi danni vicino a un Rapitore (0/1.000) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Per questa missione potete dare un'occhiata alla nostra guida su come infliggere danni vicino a un Rapitore in Fortnite.

Distruggi i nascondigli (0/3) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Non lasciatevi ingannare da questa sfida, che non ha nulla a che fare con gli UFO. Quando si parla di nascondigli si intendono gli oggetti che i giocatori possono utilizzare per nascondersi dagli avversari come i cassonetti o i bagni chimici: trovatene tre in giro per l'isola e distruggeteli a suon di picconate per completare la sfida.

Distruggi oggetti a Corso Commercio, Lago Languido, Parco Pacifico o Vivaio Verdeggiante (0/5) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Proprio come la sfida precedente, si tratta di una missione molto generica che non richiede particolare sforzo da parte del giocatore. Tutto ciò che dovete fare è atterrare a Corso Commercio, Lago Languido, Parco Pacifico o Vivaio Verdeggiante (nome alternativo di Siepi d'Agrifoglio) e distruggere con l'ausilio di un piccone qualche oggetto in giro per i punti d'interesse.

Prova la bassa gravità con i Naniti alieni o sulla Nave madre (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Vi suggeriamo anche in questo frangente di leggere la nostra guida su come provare la bassa gravità con i Naniti alieni o sulla Nave madre in Fortnite Capitolo 2.

Caccia un animale infetto (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Questa sfida non è particolarmente complessa ma richiede un pizzico di fortuna, dal momento che dovrete imbattervi in un animale selvatico che presenta un parassita agganciato al proprio corpo. Una volta eliminato l'animale, la sfida sarà completata e potrete 'indossare' il parassita per avere svariati benefici.

Viaggia su un disco volante (0/1.000) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Per portare a termine questa sfida dovete viaggiare per 1.000 metri a bordo di un disco volante e, per far cio, occorre innanzitutto trovare uno dei velivoli alieni. I dischi volanti si possono trovare in tutti i luoghi il cui nome è colorato in viola sulla mappa: qui potete colpire il pilota con una qualsiasi arma per far atterrare il mezzo e salirci sopra.

Rapisci un avversario con il raggio traente di un disco volante (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Seguendo i consigli della precedente sfida, saltate a bordo di un disco volante e premete l'apposito tasto per risucchiare uno dei nemici a tiro. Potreste completare questa missione nella modalità Rissa a Squadre per avere maggiori probabilità di successo.

Cerca indizi utili nella fattoria (0/2) - Ricompensa: 45.000 Punti Esperienza

In questo caso vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come cercare indizi utili nella fattoria in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.

Visita i luoghi preferiti del Fattore Steel (0/3) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Potete leggere in questo caso la nostra guida su come visitare i luoghi preferiti del Fattore Steel in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.

Posiziona cartelli per persone scomparse a Foresta Frignante e Brughiere Brumose (0/4) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Per completare questa sfida dovete esplorare i luoghi indicati alla ricerca delle sagome blu trasparenti con le quali interagire per posizionare un totale di quattro cartelli. Non è necessario recarsi in entrambi i luoghi, poiché anche solo a Brughiere Brumose è possibile posizionare tutti e quattro i cartelli.

Raccogli la Guida del perfetto survivalista (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Vi invitiamo a dare uno sguardo alla guida su come raccogliere la Guida del perfetto survivalista in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.

Raduna oggetti da raccogliere (0/5) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Altra sfida generica che può essere completata in una manciata di secondi, dal momento che l'obiettivo consiste nel raccogliere diversi oggetti come funghi, lattughe, mele o altro. Il modo più rapido per completare l'incarico è atterrare al Frutteto, l'area a nord di Podere Pannocchia dove si trovano numerosi oggetti da raccogliere.