Fortnite, Stagione 7: come completare tutte le sfide della Settimana 5

Non avete ancora raggiunto il Livello 100 del Pass Battaglia e volete sbloccare gli stili Argento, Oro e Prismatico delle skin di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7? Allora proseguite nella lettura per scoprire tutti i trucchi utili per completare rapidamente ogni singolo incarico epico e leggendario della Settimana 5.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Distruggi attrezzature informatiche alle stazioni satellitari o a Podere Pannochia (0/3) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Potete leggere in questo caso la nostra guida su come distruggere attrezzature informatiche alle stazioni satellitari o a Podere Pannochia in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.

Infliggi danni alle Guardie OI (0/250) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Non sit tratta di una missione particolarmente complessa, visto che l'obiettivo è quello di infliggere 250 punti danno alle Guardie OI che pattugliano varie aree della mappa. Potete trovare questi nemici controllati dall'intelligenza artificiale a Podere Pannocchia, a Cala Credente e nelle numerose stazioni satellitari sparse in giro per la mappa.

Elimina gli intrusi (0/2) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Vi invitiamo anche per questa missione a dare uno sguardo alla guida su come eliminare gli intrusi in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.

Infliggi danni con armi OI o aliene (0/500) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Anche questa è una sfida molto semplice, dal momento che potete recuperare senza troppe difficoltà le armi delle Guardie OI nelle stazioni satellitari e con quelle infliggere danni agli avversari.

Saccheggia le consegne di rifornimenti (0/2) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Il metodo più rapido per completare questa sfida è prendere parte ad un match della modalità Rissa a Squadre, la quale vanta tra le varie meccaniche anche la continua comparsa di casse azzurre che piovono dal cielo. Apritene due (non necessariamente nella stessa partita) e la sfida sarà completata.

Apri un forziere OI in una stazione satellitare o a Podere Pannocchia (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Questa è un'altra missione molto semplice: entrate in una qualsiasi stazione satellitare e cercate i grossi forzieri neri la cui apertura permette di completare immediatamente la sfida.

Danneggia un disco volante pilotato da qualcuno (0/800) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Per il completamento della sfida in questione dovete atterrare in uno dei punti d'interesse che sulla mappa hanno il nome colorato di viola: qui potete procurarvi un'arma e fare fuoco sui velivoli pilotati da altri giocatori o da un Kimera.

Ricevi gli ordini di Slone da un telefono pubblico (0/1) - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Niente di più semplice: atterrate presso un telefono e interagiteci per ascoltare un dialogo. Potete trovare telefoni in vari luoghi della mappa e uno di questi è nell'angolo a sud-ovest di Parco Pacifico, presso la fermata dell'autobus.

Interagisci con una radio locale (0/1) - Ricompensa: 45.000 Punti Esperienza

Per semplificare il completamento della sfida in questione date pure uno sguardo alla guida su come interagire con una radio locale in Fortnite.

Posiziona doni di benvenuto a Vivaio Verdeggiante (0/2) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

In questo caso vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come posizionare doni di benvenuto a Vivaio Verdeggiante in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.

Schiera Naniti alieni (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Di recente sono stati introdotti nel gioco i Naniti alieni, un particolare gadget che può essere lanciato come una granata e che crea un'area senza gravità. Potete trovare i Naniti alieni sulla Nave Madre, sui Rapitori oppure in giro per la mappa nei forzieri.

Danza vicino a Zyg e Choppy (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Per completare questa sfida dovete avvicinarvi a Zyg, il boss di Idro 16. Questo punto d'interesse situato ad ovest rispetto alla diga nei pressi di Brughiere Brumose è pattugliato da questo personaggio che sparerà chiunque a vista. Se volete avvicinarvi a lui senza essere colpiti potete farvi infettare da un parassita alieno, così che la vostra presenza non lo infastidisca. A questo punto raggiungete il personaggio ed eseguite una qualsiasi emote per completare la missione. Non è obbligatorio indossare un parassita ai fini del completamento della sfida, ma con questo passaggio extra renderete tutto più semplice.

Fatti infettare da un parassita alieno e parla con Sunny (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Questa missione è abbastanza complessa poiché è composta da due fasi da completare in una sola partita. Dovete infatti farvi infettare da un parassita e poi andare a parlare con Sunny, il personaggio che è solito passeggiare sulla spiaggia di Cala Credente. I parassiti si trovano in luoghi casuali della mappa o sugli animali infetti (attenti a colpire il corpo dell'animale e non il parassita), ma è possibile trovare sempre qualche essere alieno nel piano sotterraneo del vecchio fast food abbandonato tra Vivaio Verdeggiante, Pantano Palpitante e Foresta Frignante. Una volta trovato il parassita, cercate un disco volante e raggiungete il prima possibile Sunny per parlare e completare la sfida.