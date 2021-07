Fortnite Stagione 7: come completare tutte le sfide della Settimana 6

Prosegue la Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2 e nel corso del pomeriggio sono state inserite da Epic Games tutte le restanti sfide della Settimana 6, le quali possono essere completate con l'obiettivo di accumulare Stelle della Battaglia con le quali sbloccare skin ed elementi estetici inclusi nel pass.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Raccogli lingotti (0/500) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Questa sfida chiede ai giocatori di accumulare nel corso delle partite un totale di 500 lingotti d'oro e richiede quindi un po' di pazienza, Il modo più rapido per poter accumulare questa cifra è sicuramente aprendo le casseforti che appaiono in maniera casuale in alcune aree della mappa oppure completando gli incarichi assegnati dai telefoni pubblici o dai personaggi. Molti personaggi assegnano incarichi davvero banali e raccogliendo materiali oppure infliggendo danni con armi specifiche si possono accumulare più di 500 lingotti in una manciata di partite.

Spendi lingotti (0/500) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Si tratta in questo caso del processo inverso rispetto alla sfida precedente, dal momento che questa volta dovrete spendere tutti i lingotti accumulati. Fortunatamente questo processo è molto più veloce e basta interagire con i distributori automatici o con i personaggi che vendono oggetti o servizi per svuotare le vostre tasche e completare la sfida.

Distruggi equipaggiamento in cima ai Rapitori (0/3) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Ancora una volta dovrete salire a bordo dei Rapitori, ovvero gli enormi dischi fluttuanti che sovrastano alcuni punti d'interesse della mappa del battle royale. Una volta atterrati sull'oggetto, non dovete fare altro che distruggere a suon di picconate gli oggetti che si trovano sulla superficie e la sfida sarà così completata.

Apri i forzieri o scatole di munizioni nelle aree a bassa gravità (0/3) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Per completare questa sfida dovete atterrare a Vivaio Verdeggiante (l'ex Siepi d'Agrifoglio), che è al momento l'unica area della mappa invasa dagli alieni e nella quale i Naniti sono sempre attivi. Una volta raggiunto questo luogo, aprite forzieri e casse di munizioni per completare la sfida.

Schiera dei Naniti Alieni in un luogo qualsiasi tranne Vivaio Verdeggiante (0/3) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Altra sfida molto semplice: procuratevi i Naniti alieni e poi utilizzateli in un qualsiasi luogo della mappa, a patto che non si tratti di Vivaio Verdeggiante, dove l'oggetto è perennemente attivo.

Distruggi alberi alieni (0/5) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Se volete sapere come completare questa missione, vi invitiamo a dare uno sguardo alla guida su come distruggere alberi alieni in Fortnite Stagione 7.

Pianta degli alberelli presso Cresta Ceppo, Camion da street food Forchello o Radio FN (0/3) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Per questa sfida potete leggere i consigli su come piantare degli alberelli presso Cresta Ceppo, Camion da street food Forchello o Radio FN in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.

Ricevi gli ordini di Slone da un telefono pubblico (0/1) - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Niente di più semplice: atterrate in prossimità di un telefono pubblico e interagiteci per ascoltare un dialogo. Potete trovare telefoni in vari luoghi della mappa e uno di questi è nell'angolo a sud-ovest di Parco Pacifico, presso la fermata dell'autobus.

Posiziona scorte da survivalista nella fattoria di Semente da fieno (0/1) - Ricompensa: 45.000 Punti Esperienza

Potete leggere in questo caso la nostra guida su come posizionare scorte da survivalista nella fattoria di Semente da fieno in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.

Infliggi danni agli avversari nelle fattorie (0/25) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Si tratta di un'altra missione particolarmente facile da completare, poiché i danni da infliggere ai nemici sono solo 25 e basta quindi anche un solo colpo di fucile a pompa per finire il lavoro. Vi ricordiamo che le uniche fattorie presenti sull'isola e quindi valide per questa missione sono due: Podere Pannocchia e la fattoria di Steel.

Usa una Mucca Gonfiabile (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Al momento i Tori Gonfiabili di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 sono stati disabilitati e, di conseguenza, gli sviluppatori hanno annullato questo incarico leggendario. Ciò significa che la sfida si completerà in maniera automatica e potrete ottenere senza alcuno sforzo i 30.000 Punti Esperienza.

Posiziona le mucche esca nelle fattorie (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Vi invitiamo a dare uno sguardo alla guida su come posizionare le mucche esca nelle fattorie in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.

Infliggi danni a un disco pilotato da un alieno (0/25) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Come ormai ben saprete, gli alieni a bordo dei dischi volanti possono essere trovati in corrispondenza dei luoghi della mappa il cui nome è colorato di viola: atterrate in uno di questi punti e fate fuoco sul pilota dei dischi volanti per completare la sfida.