Fortnite Stagione 7: come completare tutte le sfide della Settimana 7

A poche ore dal ritorno della Notte dei Corti in Fortnite Capitolo 2, ecco che Epic Games aggiorna il suo battle royale con gli incarichi epici e leggendari della Settimana 7 della Stagione 7, con i quali è possibile ottenere come al solito numerose Stelle della Battaglia e sbloccare le tante ricompense del pass.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Usa lo Scanner Ricognitore per individuare un giocatore nemico (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Vi invitiamo a dare uno sguardo alla guida su come usare lo Scanner Ricognitore per individuare un giocatore nemico in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.

Visita Brughiere Brumose, Gattogrill e Campo Merluzzo nella stessa partita (0/3) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli su come visitare Brughiere Brumose, Gattogrill e Campo Merluzzo nella stessa partita in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.

Cerca le scatole di munizioni (0/5) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Questa sfida è davvero semplice e può essere completata in qualsiasi modalità di gioco, dal momento che le casse di munizioni sono presenti sempre e comunque in giro per l'isola del battle royale.

Sconfiggi Rivolta (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Per completare questa sfida dovete dare una lezione a Rivolta, il boss che si aggira poco prima del ponte ad est di Brughiere Brumose. Si tratta del punk con l'enorme cresta viola, pronto a sparare a vista chiunque si avvicini a lui. Per eliminarlo vi consigliamo di procurarvi un fucile da cecchino o un fucile d'assalto per colpirlo ripetutamente alla testa anche da lontano ed evitare così che possa ferirvi mortalmente.

Raggiungi la velocità massima con una Ferrari (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Sebbene l'auto la cui forma ricorda una Lamborghini possa raggiungere anche i 100 chilometri all'ora, la sfida in questione vuole che si raggiungano gli 80 Km/h. Per farlo dovete innanzitutto procurarvi uno di questi preziosi veicoli (a Lago Languido se ne trova sempre qualcuno) e poi dovete raggiungere un rettilineo asfaltato per prendere velocità e darvi un piccolo aiuto con il turbo, assicurandovi di avere abbastanza carburante nel serbatoio.

Guida una Ferrari nella Tempesta (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Seguendo il consiglio della precedente sfida, atterrate a Lago Languido e guidte fino ad oltrepassare la zona sicura per entrare nella tempesta. Potrebbe essere una buona ide completare questa sfida in Rissa a Squadre, dove il cerchio si chiude molto rapdiamente.

Completa prove a tempo Ferrari (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

A Vivaio Verdeggiante, Idro 16 e Lago Languido sono presenti delle enormi sveglie azzurre trasparenti che attivano una prova a tempo, ma solo se siete a bordo di una Ferrari. Il modo migliore per completare questa sfida è atterrare a Lago Languido, dove vi sono maggiori probabilità di trovare il mezzo e quindi di completare la prova a tempo.

Costruisci un'Incubatrice di legno (0/1) - Ricompensa: 45.000 Punti Esperienza

Potete leggere in questo caso la nostra guida su come costruire un'Incubatrice di legno in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.

Contrassegna un uovo alieno (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Quando si parla di uovo alieno non si intende altro che il contenitore gelatinoso di colore verde all'interno dei quali si nascondono i parassiti. Atterrate a Vivaio Verdeggiante (l'ex Siepi D'Agrifoglio) e attivate il ping su un qualsiasi uovo alieno con la pressione della freccia sinistra della croce direzionale del controller.

Ottieni album da Parco Pacifico o Scogliere Scoscese (0/2) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

In questo caso vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come ottienere album da Parco Pacifico o Scogliere Scoscese in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.

Rinfocola falò vicino a incubatrici diverse (0/2) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Date un'occhiata alla mappa presente nella guida su come costruire l'Incubatrice: avvicinatevi a due dei luoghi nei quali è possibile trovare l'oggetto e rinfocolate il falò nei paraggi.

Raccogli libri per neo-genitori da Vivaio Verdeggiante o Corso Commercio (0/2) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Il metodo più rapido per completare questa sfida è atterrare a Vivaio Verdeggiante e cercare le pile di libri con un'aura blu nella casa a sud-est e nel garage dell'edificio a nord-est.