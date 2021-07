Fortnite, Stagione 7: come completare tutte le sfide della Settimana 8

La Settimana 8 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 è ufficialmente iniziata e sono ora disponibili tutti gli incarichi epici e leggendari, grazie ai quali è possibile ottenere grosse quantità di punti esperienza e sbloccare qualche ricompensa del nuovo Pass Battaglia.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Usa pozioni scudo in una partita singola (0/4) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Questa è una sfida particolarmente semplice, sebbene richieda un minimo di strategia. Il modo più veloce per completarla è dotarsi di quattro pozioni scudo piccole, le quali possono far arrivare l'indicatore dell'armatura (quello blu) ad un massimo di 50 punti. Una volta in possesso delle quattro pozioni, bevetene due e attaccate in lontananza un qualsiasi personaggio in giro per la mappa, così da farvi colpire fino a poter utilizzare le restanti due pozioni e completare la sfida senza troppi sforzi.

Raccogli risorse da costruzione (0/750) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Si tratta di un'altra missione incredibilmente facile, poiché non occorre far altro che raccogliere un totale di 750 unità di qualsiasi materiale, che si tratti di legno, pietra o metallo. Dal momento che non bisogna completare la sfida in una sola partita, potete semplicemente continuare a distruggere alberi in ogni match fino a raggiungere l'obiettivo.

Visita Cala Corallina, Golf campo base e Capanno ordinario (0/3) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Vi invitiamo a dare uno sguardo alla guida su come visitare Cala Corallina, Golf campo base e Capanno ordinario in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.

Costruisci strutture (0/25) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Altra sfida davvero semplice, soprattutto se la si completa nella modalità Rissa a Squadre, nella quale si parte con 150 unità di ciascun materiale, abbastanza da poter costruire le 25 strutture richieste per il completamento della missione.

Completa taglie dalle bacheche delle taglie (0/3) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Questa sifda è un po' più complessa delle altre, poiché richiede il completamento di tre diverse taglie da accettare presso una delle numerose bacheche sparse in giro per la mappa. Per completare la missione dovete interagire con una bacheca e accettare la missione, la quale chiede di eliminare un giocatore in un'area evidenziata sulla mappa ed entro un certo limite di tempo. Il metodo più semplice per completare questa sfida è atterrare subito presso una bacheca e accettare la taglia, così da avere buone probabilità che il bersaglio venga eliminato da un altro giocatore.

Incendia giocatori nemici o strutture dei giocatori nemici (0/15) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Niente di troppo complicato: avviate una partita in modalità Rissa a Squadre e procuratevi numerose lucciole. Nella fase più avanzata della partita, i nemici inizieranno a costruire grossi edifici in legno e basterà lanciare qualche lucciola in mezzo alle strutture per darle fuoco e completare la sfida in pochi istanti.

Usa un'emote davanti a una telecamera a Cala Credente o Lago Languido (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Altra sfida molto veloce: atterrate in prossimità della piscina circolare nell'angolo a sud-est di Lago Languido e noterete che a bordo della piscina c'è una cinepresa. Per completare la sfida non dovete fare altro che posizionarvi di fronte all'oggetto ed eseguire una qualsiasi emote del vostro armadietto.

Ricevi gli ordini di Slone da un telefono pubblico (0/1) - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Un compito davvero semplice da completare: atterrate in prossimità di un telefono pubblico e interagiteci per ascoltare il messaggio di Slone. Potete trovare telefoni in vari luoghi della mappa e uno di questi è nell'angolo a sud-ovest di Parco Pacifico, presso la fermata dell'autobus.

Raccogli la scheda d'accesso da una guardia OI (0/1) - Ricompensa: 45.000 Punti Esperienza

In questo caso vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come raccogliere la scheda d'accesso da una guardia OI in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.

Posiziona cimici in diversi luoghi strategici (0/3) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Anche questa sfida può essere completata a Lago Languido, punto d'interesse che presenta diversi punti con i quali interagire per piazzare le cimici, ovvero dispositivi dalla forma cubica.

Interagisci con il computer di un agente OI (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Per completare questa missione di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 dovete raggiungere la base operative degli Agenti OI sotto Podere Pannocchia ed individuare uno dei tanti monitor a tubo catodico con cui interagire.

Cancella la memoria di Jonesy Bunker, Predatore della palude o Bill l'Umano (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Se volete portare a termine questa sfida dovete semplicemente parlare con uno dei due personaggi citati. Bill l'Umano è il più semplice da raggiungere poiché si trova nell'edificio a nord-est di Foschi Fumaioli, Jonesy Bunker può invece essere trovato nella piccola casa di legno che affaccia sul mare a sud di Brughiere Brumose e di Pista da ballo di Doposci.

Discuti con i personaggi per identificare l'infiltrato (0/5) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Completare l'ultimo incarico leggendario non è particolarmente complesso, dal momento che l'obiettivo è quello di parlare con cinque personaggi in giro per la mappa di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.