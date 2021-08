Fortnite, Stagione 7: come completare tutte le sfide della Settimana 9

Oggi Epic Games ha dato il via alla Settimana 9 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7, i cui incarichi epici e leggendari permettono di ottenere senza particolari sforzi un bel po' di Punti Esperienza e, di conseguenza, anche di Stelle della Battaglia con le quali sbloccare skin e altri oggetti estetici presenti nel pass.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Lancia gabinetti con un Afferritore (0/2) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

La sfida in questione coinvolge una delle nuove armi aliene introdotte con l'ultimo aggiornamento del battle royale, ovvero l'Afferritore. Questa particolare arma permette ai giocatori di agganciare oggetti e scagliarli sui nemici o in giro per la mappa. Il vostro obiettivo consiste nel procurarvi l'arma e utilizzarla su due diversi gabinetti, di cui Laboratorio della Latrina è pieno zeppo.

Danza su un Rapitore o come passeggero su un disco volante (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Sebbene questa missione possa essere completata in due modi, vi suggeriamo di optare per il metodo più veloce: atterrate su un qualsiasi Rapitore (gli enormi oggetti volanti che sorvolano i punti d'interesse) ed eseguite una qualsiasi emote presente nel vostro armadietto.

Evita di subire danni mentre infliggi 100 punti danno agli avversari in una partita singola (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Il metodo più rapido per completare la sfida in questione è colpire un avversario con un fucile di precisione, i cui proiettili infliggono più di 100 punti danno alla testa e consentono di non preoccuparsi di eventuali danni subiti. In alternativa potreste avviare un match in Rissa a Squadre e provare a infliggere 100 punti danno ai nemici senza subire danni nel mentre.

Rivela un avversario con uno Scanner ricognitore, poi colpiscilo con un cannone a rotaia (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Questa sfida è particolarmente complessa, poiché vuole che il giocatore si procuri in una sola partita sia uno Scanner ricognitore che un Cannone a rotaia, ovvero lanciagranate e fucile di precisione delle Guardie OI. Per far ciò potreste visitare una delle tante stazioni satellitari e frugare nelle casse OI, solitamente piene di armi tecnologiche. Una volta trovate entrambe le armi, lanciate una granata per evidenziare il nemico e poi colpitelo con il fucile. Per semplificare la sfida potreste provare ad avviare una partita nella modalità Rissa a Squadre e magari accanirvi su un nemico inattivo.

Guida un veicolo OI con pneumatici da fuoristrada (0/1.000) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Il modo migliore per portare a termine questa sfida è atterrare presso la stazione satellitare a nord del Frutteto. Atterrate, salite a bordo dell'automobile di colore nero e spostatevi verso sud fino a raggiungere il piccolo circuito, in corrispondenza del quale è solitamente possibile trovare l'oggetto che, lanciato sul veicolo, monta su di esso dei pneumatici da fuoristrada. Aquesto punto guidate per un chilometro per completare la sfida.

Usa una piattaforma di lancio OI (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Per completare questa sfida non dovete fare altro che atterrare in una qualsiasi stazione satellitare (le potete individuare grazie all'enorme antenna parabolica che emette una forte luce rossa) e saltare sulla piattaforma di lancio evidenziata da un fascio di luce di colore azzurro.

Trasporta un campione alieno da una stazione parabolica satellitare a un'entrata di Podere Pannocchia (0/2) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Vi invitiamo a dare uno sguardo alla guida su come trasportare un campione alieno da una stazione parabolica satellitare a un'entrata di Podere Pannocchia in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.

Ricevi gli ordini di Slone da un telefono pubblico (0/1) - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Una sfida davvero semplice da completare: atterrate nelle vicinanze di un telefono pubblico e interagiteci per ascoltare il messaggio di Slone. Potete trovare telefoni pubblici in vari punti della mappa e uno di questi è nell'angolo a sud-ovest di Parco Pacifico, a due passi dalla fermata dell'autobus.

Equipaggia un Rilevatore e poi disattiva un manifesto alieno in una partita singola (0/2) - Ricompensa: 45.000 Punti Esperienza

In questo caso vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come equipaggiare un Rilevatore e poi disattivare un manifesto alieno in una partita singola in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.

Raccogli risorse a Vivaio Verdeggiante (0/100) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Nulla di particolarmente complesso: recatevi in questo punto d'interesse sotto il controllo degli alieni e utilizzate il piccone per accumulare 100 unità di qualsiasi materiale.

Elimina gli Intrusi (0/3) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

A Vivaio Verdeggiante si possono trovare diversi intrusi, ovvero gli alieni il cui aspetto è una combinazione casuale tra quelle disponibili per la skin Kimera: eliminate tre di questi nemici controllati dall'intelligenza artificiale per completare la sfida.

Posiziona un bioscanner in un bioma alieno (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Atterrate a Vivaio Verdeggiante e interagite con la piccola sagoma blu che si può trovare nell'area centrale per completare la sfida.

Posiziona sonde spia (0/3) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Per completare questa sfida dovete piazzare tre diverse sonde spia interagendo con la loro sagoma di colore blu. In giro per la mappa si possono trovare ben otto diversi luoghi nei quali posizionare questi oggetti nell'area a sud-ovest della mappa e compresa tra Vivaio Verdeggiante e Brughiere Brumose.