Fortnite, Stagione 7: come costruire un'Incubatrice di legno

Il primo degli incarichi leggendari della Settimana 7 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 è piuttosto bizzarro e chiede ai giocatori di costruire una sorta di culla per una piccola creatura aliena.

Nello specifico, l'obiettivo del primo incarico leggendario di questa settimana è quello di "costruire un'Incubatrice di legno" e, fortunatamente, bastano pochi istanti per completare la missione ed ottenere i 45.000 Punti Esperienza messi in palio. Per portare a termine questa sfida dovete innanzitutto individuare uno dei tre punti nei quali è possibile costruire l'oggetto in giro per l'isola del battle royale.

Ecco di seguito i luoghi dov'è possibile trovare la sagoma blu dell'Incubatrice:

Sull'isoletta a nord-ovest di Scogliere Scoscese

Sulla costa a sud di Pantano Palpitante

Oltre le montagne innevate ad est di Gattogrill e a sud-est di Corso Commercio

In ognuno di questi tre punti della mappa è presente una sagoma blu trasparente con la quale è possibile interagire per completare la costruzione dell'Incubatrice. A differenza di quanto avviene di solito, però, in questo caso occorre avere nello zaino almeno 50 unità di legno per poter interagire con l'oggetto e, nel caso in cui dovessero mancarvi i materiali, vi basterà distruggere un paio d'alberi. Va precisato che, sebbene ve ne siano tre in giro per la mappa, basta costruire una sola Incubatrice per completare la sfida.

Prima di lasciarvi all'immagine della mappa con sopra indicata la posizione delle incubatrici, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i consigli su come impostare gli Slot Oggetti Preferiti nello zaino in Fortnite Capitolo 2. Sapevate che per le prossime ore sarà possibile ottenere gratis nel negozio oggetti emote e skin grazie al mini-evento Fortnite Arcobaleno Reale?