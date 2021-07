Fortnite Stagione 7: come distruggere alberi alieni

La flora della mappa di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 sta progressivamente cambiando a causa della sempre più massiccia presenza aliena e nel corso della Settimana 6 tocca ai giocatori dare una piccola ripulita.

Uno degli obiettivi di questa settimana consiste infatti nell'abbattimento degli alberi alieni, i quali possono essere trovati in svariati luoghi dell'isola del battle royale targato Epic Games. Per poter completare la sfida, che mette in palio un totale di 30.000 Punti Esperienza, occorre distruggere tramite l'ausilio di un piccone cinque diversi alberi alieni, i quali possono essere individuati molto facilmente poiché hanno un tronco di colore viola ed emettono una sorta di bagliore. Il modo più semplice per completare la sfida è atterrare a Vivaio Verdeggiante, area conosciuta fino a qualche tempo fa con il nome di Siepi d'Agrifoglio e in corrispondenza della quale è possibile trovare numerosi alberi alieni, visto che l'intero punto d'interesse è sotto il controllo degli invasori.

Questa specifica area della mappa verrà presa però d'assalto da numerosi giocatori nelle prossime ore e, pertanto, avete due alternative per evitare di incrociare nemici. La prima consiste nell'avviare una partita nella modalità Rissa a Squadre, così da poter atterrare a Vivaio Verdeggiante e procedere con l'abbattimento dei cinque alberi senza alcuna interferenza. La seconda strategia consiste nel dirigersi verso le piccole aree viola sparse in giro sulla mappa o verso l'Indomani (il centro esatto dell'isola), dove è possibile trovare degli alberi seppur in quantità limitata.

Prima di lasciarvi alla nostra mappa sulla quale abbiamo segnalato alcune delle aree che potrebbero includere alberi alieni, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una serie di consigli utili su come posizionare scorte da survivalista nella fattoria di Semente da fieno in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.