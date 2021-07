Fortnite, Stagione 7: come distruggere attrezzature informatiche alle stazioni satellitari

Come avviene ormai in maniera puntuale ogni giovedì, Epic Games ha aggiornato il suo Fortnite Capitolo 2 con gli incarichi epici della Settimana 5, i quali vanno a completare l'ondata di sfide settimanali iniziata ieri con quelle leggendarie. Una delle missioni di oggi vuole che i giocatori distruggano oggetti in specifici luoghi della mappa.

L'obiettivo è nello specifico quello di "distruggere attrezzature informatiche alle stazioni satellitari o a Podere Pannochia" e, come spesso accade in questi casi, completare l'incarico epico in questione è un gioco da ragazzi. A differenza di quanto accade in sfide che prevedono la distruzione di oggetti rari o difficili da trovare poiché posizionati in luoghi remoti, le attrezzature informatiche sono tantissime e sparse in numerosi luoghi dell'isola del battle royale. Oltre a poterne trovare diverse in giro per Podere Pannocchia, uno dei nuovi punti d'interesse della Stagione 7, queste attrezzature sono presenti anche in ogni singola stazione satellitare. Vi ricordiamo che le stazioni satellitari sono quei luoghi non contrassegnati sulla mappa e che possono essere agilmente individuati a causa della presenza di una grossa parabola che emette una luce rossa.

Una volta scelta l'area della mappa in cui atterrare, entrate all'interno della stazione e iniziate a devastare qualsiasi pannello o computer a suon di picconate: una volta distrutti tre oggetti la sfida sarà considerata conclusa e riceverete in men che non si dica i vostri 30.000 Punti Esperienza. Nel caso in cui foste in difficoltà nel trovare i luoghi pieni zeppi di attrezzature tecnologiche, qui sotto potete osservare una mappa sulla quale sono state contrassegnate le posizioni di tutte le stazioni satellitari.

