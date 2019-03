Fortnite Stagione 7: come guardare il video recap con record e statistiche

La Stagione 7 di Fortnite è terminata alla fine di febbraio ma solo ora Epic Games ha deciso di rendere disponibile la possibilità di creare il video recap con le proprie statistiche, i record e le attività.

"LA STAGIONE 7 HA PORTATO UNA VENTATA DI BRIVIDI ED EMOZIONI! HAI PILOTATO GLI AEREI STORMWING, SFRECCIATO PER L'ISOLA CON LE ZIPLINE E COMBATTUTO IL RE DEI GHIACCI", questo è quanto si legge sul sito ufficiale di Epic, per creare il proprio video della Stagione 7 vi basterà effettuare il login ed in pochi secondi visualizzarete la clip dedicata alle vostre attività, con record, statistiche e momenti salienti degli scorsi 90 giorni.

La Stagione 8 di Fortnite andrà avanti almeno fino a inizio maggio, secondo gli ultimi rumor la Stagione 9 dovrebbe iniziare tra l'8 ed il 9 maggio, al momento però non ci sono ancora conferme da parte di Epic Games, la compagnia è impegnata a pianificare nuovi eventi tra cui l'evento di Primavera e l'evento di Pasqua.