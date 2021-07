Fortnite Stagione 7: come posizionare le mucche esca nelle fattorie

Purtroppo le Mucche Gonfiabili sono state disattivate in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 a causa di un bug, ma i buffi animali sono comunque tra i protagonisti dei nuovi incarichi leggendari della Settimana 6.

Tra le varie missioni a tempo di questa settimana, infatti, ne troviamo una che chiede ai giocatori di "posizionare le mucche esca nelle fattorie". L'obiettivo di questa sfida è molto semplice e non differisce molto rispetto a quanto visto nella guida con i consigli su come posizionare scorte da survivalista nella fattoria di Semente da fieno in Fortnite. Per il completamento della missione dovete recarvi anche in questo caso alla Fattoria di Steel, che per chi non lo sapesse è l'area senza un nome sulla mappa che è situata poco più ad est rispetto a Podere Pannocchia. Una volta raggiunto questo punto d'interesse, dovete individuare almeno tre delle quattro mucche esca, le quali non sono altro che cartonati di colore blu trasparente con cui interagire.

Ecco di seguito l'elenco completo con alcune delle numerose posizioni delle mucche esca in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7:

Poco più a nord della casa rossa nella fattoria di Steel Davanti ad uno dei campi di grano ad est della casa di Steel Davanti agli alberi che si possono vedere davanti al piccolo edificio in prossimità del ponte che conduce a Moli Molesti Nella parte interna della curva a nord-est della stazione di servizio

Per semplificarvi ulteriormente il completamento della sfida, che mette in palio ben 30.000 Punti Esperienza, abbiamo preparato per voi una mappa con sopra indicata la posizione esatta di tutte le mucche esca e che potete vedere proprio qui sotto.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che da domani sarà possibile acquistare le diverse skin appartenenti all'esclusivo set di LeBron James nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 2.