Fortnite, Stagione 7: come raccogliere cibo per gatti

L'ultimo incarico leggendario della Settimana 3 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 è legato a Joey, il muscoloso guerriero che è in realtà uno degli alieni giunti sull'isola sotto mentite spoglie.

L'obiettivo della sfida in questione chiede ai giocatori di "raccogliere cibo per gatti", alimento di cui l'alieno va ghiotto e che può essere trovato in diversi luoghi della mappa. Sebbene questi oggetti possano essere reperiti in diversi punti d'interesse, quelli che possono essere raccolti dai giocatori si trovano in due luoghi specifici della mappa, ovvero Corso Commercio e Moli Molesti. Nel caso di Corso Commercio, il cibo per gatti si trova proprio all'interno del grosso supermarket a nord dell'area, poggiato nei pressi della parete. A Moli Molesti, invece, l'oggetto si trova tra i container nella parte a sud. In entrambi i casi gli oggetti emettono un'aura blu e in loro corrispondenza si trova una piccola colonna luminosa che li rende facilmente individuabili anche dalla distanza.

Nel caso in cui i giocatori avversari dovessero infastidirvi mentre provate a raccogliere il cibo per gatti, vi ricordiamo che la sfida può essere completata anche nella modalità Rissa a Squadre, nella quale ci sono minori probabilità di incontrare un nemico nelle fasi iniziali del match e grazie alla possibilità di rischierare il deltaplano si può viaggiare facilmente da Corso Commercio a Moli Molesti.

Prima di salutarvi, vi lasciamo ad un'immagine della mappa che abbiamo realizzato per voi e sulla quale trovate indicazioni più precise sulla posizione dei due oggetti, la cui raccolta permette di accumulare ben 30.000 Punti Esperienza, fondamentali per salire di livello nel Pass Battaglia della Stagione 4.

