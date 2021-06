Fortnite, Stagione 7: come salire su uno scanner corporale

Molte delle sfide leggendarie della Settimana 2 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 riguardano le strutture controllate dalle Guardie OI, una delle novità dell'ultimo aggiornamento. Scopriamo insieme come trovarle per "salire su uno scanner corporale".

L'obiettivo di questa sfida a tempo è infatti quello di salire su uno di questi particolari oggetti che può essere trovato in ciascuno dei punti d'interessa sparsi in giro per tutta l'isola del battle royale e facilmente individuabile dall'alto grazie alla luce rossa emessa dalla grossa antenna situata in ognuna delle basi. Per trovare uno scanner corporale dovete arrivare alla base ed entrare in quella sorta di guardiola all'entrata: nella piccola stanza è presente una piattaforma circolare collegata ad un monitor e il vostro obiettivo consiste nel posizionarvi sul disco per un istante.

Ecco l'elenco completo di tutte le strutture OI, all'interno delle quali non solo è possibile trovare gli scanner ma anche delle casse contenenti le armi tecnologiche di questa fazione (cannone a rotaia, fucile a impulsi e lanciagranate a scansione):

Nella vecchia Fortezza Furtiva, punto d'interesse non più segnato sulla mappa a nord di parco Pacifico A metà strada tra Scogliere Scoscese e Foschi Fumaioli A nord-ovest di Cala Credente Al centro del triangolo formato da Podere Pannocchia, Moli Molesti e Corso Commercio Ad est di Foresta Frignante A sud-ovest di Pantano Palpitante A sud-est di Brughiere Brumose

Prima di salutarvi, vi invitiamo a dare un'occhiata all'immagine che trovate in calce alla guida, sulla quale abbiamo segnalato la posizione esatta di ognuno dei luoghi della mappa all'interno dei quali è possibile trovare uno scanner utile al completamento della missione leggendaria della Settimana 2.

