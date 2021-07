Fortnite, Stagione 7: come sbloccare gli stili Argento, Oro e Prismatico

Come in ogni stagione che si rispetti, anche in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 tutti i giocatori che hanno acquistato il Pass Battaglia possono sbloccare delle esclusive versioni delle skin superando il Livello 100.

Questa volta, però, il sistema per ottenere questi costumi è leggermente diverso a causa della presenza delle Stelle della Battaglia, senza contare che le stesse skin hanno un aspetto differente rispetto a quanto visto nelle passate stagioni. Epic Games ha deciso infatti di non proporre dei personaggi interamente cromati, ma di alterare esclusivamente l'aspetto dei loro abiti, così da rendere questi stili aggiuntivi più piacevoli alla vista. Oltre alla versione base di Sunny, Guggimon, Zyg, Dottoressa Slone e Rick Sanchez è possibile sbloccare anche le loro versioni Argento, Oro e Prismatico.

Il primo passo per iniziare a sbloccare queste skin è aver sbloccato tutte le 100 ricompense di base del Pass Battaglia, così da poter accedere alla sezione "Bonus Ricompense" nella schermata del pass. Da qui si possono vedere cinque diverse pagine relative alle ricompense, con le prime due dedicate agli stili extra e le ultime tre legate a quelli Argento, Oro e Prismatico. La prima di queste pagine è accessibile sbloccando le 100 ricompense del pass, dopodiché si può passare alla pagina successiva ottenendo almeno cinque delle ricompense di quella precedente. Va precisato che ognuno degli stili extra acquistabili in questa sezione del pass ha un costo di 20 Stelle della Battaglia e richiede quindi quattro livelli per essere acquistati (5 Stelle per ogni level up del pass). Il totale di Stelle necessarie per acquistare ognuno degli Stili Super è di ben 300 e non è ancora chiaro se per sbloccare Superman e il suo stile aggiuntivo servano altre Stelle o basti completare delle sfide stagionali.

In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i consigli su come trovare la posizione dei Manufatti Alieni della Settimana 4 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.