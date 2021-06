Fortnite, Stagione 7: come viaggiare tra portali chimici

Da oggi sono disponibili gli incarichi epici della Settimana 3 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 ed uno di questi chiede ai giocatori di utilizzare dei particolari portali posizionati in giro per l'isola dagli alieni.

Nello specifico la sfida ha come obiettivo quello di "viaggiare tra portali chimici" e, per fortuna, di questi oggetti ce ne sono diversi in giro per l'isola del battle royale. Quando si parla di portale chimico non si intende altro che un bagno chimico, ovvero la piccola struttura blu all'interno della quale ci si poteva nascondere nelle passate stagioni: in questo caso gli oggetti fungono da portali per il viaggio rapido e collegano tra loro diversi luoghi della mappa. Il vostro obiettivo è semplicemente quello di entrare in uno di questi portali chimici.

Ecco di seguito la posizione di alcuni dei portali chimici in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7:

A Podere Pannocchia, al piano terra della casa situata a nord-est dell'area

A Castello Corallo, sull'isolotto a nord-est

A Castello Corallo, sull'isolotto a nord-ovest

A Conchiglia Squalosa, l'isola a nord di Castello Corallo: il bagno chimico è all'interno del vecchio vault

A sud-ovest del faro rosso e bianco

Prima di lasciarvi all'immagine della mappa sulla quale abbiamo contrassegnato la posizione di alcuni dei bagni chimici attualmente presenti nel gioco, vi ricordiamo che come al solito potete sfruttare la possibilità di avviare un match in Rissa a Squadre per evitare che altri giocatori possano farvi fuori prima che riusciate a raggiungere il bagno chimico e a completare quindi la sfida, la quale permette di ottenere ben 30.000 Punti Esperienza.

