Fortnite Stagione 7: disponibili le Sfide della Settimana 3

Le Sfide della Settimana 3 di Fortnite Battaglia Reale sono finalmente disponibili a partire da oggi, 20 dicembre, con il reset delle attività che ha coinvolto tutte le versioni dell'iconico battle royale di Epic Games su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e sistemi mobile iOS e Android.

Fortnite Stagione 7: Sfide della Settimana 3

Utilizza una Zipline in partite diverse per cinque volte (5 Stelle)

Fase 1: Atterra una volta a Rifugio Ritirato (1 Stella)

Effettua due Eliminazioni con Arma leggendaria (Difficile) (10 Stelle)

Cerca un totale di sette Forzieri a Picco Polare o Tempio Tomato

Suona un Campanello di casa in diversi luoghi indicati in una partita singola per due volte (5 Stelle)

Cerca tra tre Baite da Sci (Difficile) (5 Stelle)

Fase 1: Infliggi un totale di 200 Punti Danno agli avversari con Fucili Pesanti (Difficile) (3 Stelle)

Anche stavolta, il leak dei giorni scorsi viene confermato dagli sviluppatori statunitensi sia per le attività "gratuite" che per quelle legate al Pass Battaglia. Per la terza settimana della stagione a tema invernale di Fortnite, comunque, le attività proposteci da Epic non saranno particolarmente impegnative tranne, forse, per le sfide di livello Difficile basate sull'esplorazione di determinate aree della mappa.

Per facilitare la vostra raccolta di Stelle della Battaglia e la scalata ai premi dei livelli del Pass Battaglia di Fortnite, eccovi allora delle guide per completare due delle sfide più "impegnative" della Settimana 3, ossia Utilizza una Zipline in cinque partite diverse e Suona il campanello di una casa con dentro un nemico.