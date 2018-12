Fortnite Stagione 7: dove trovare la Stella nascosta della Settimana 3

Se avete completato tutte le Sfide della Settimana 3 di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 7) potete dedicarvi alla nuova Battuta di Caccia. Questa volta bisogna mettersi alla ricerca della Stella nascosta: di seguito vi mostriamo dove trovarla.

Sfide della Settimana 3

Gratuite

Utilizza una Zipline in partite diverse (0/5)

Fase 1: Atterra a Rifugio Ritirato (0/1)

Eliminazioni con arma leggendaria (0/2) (Difficile)

Pass Battaglia

Cerca forzieri a Picco Polare o Tempio Tomato (0/7)

Suona il campanello in diversi luoghi indicati in una singola partita (0/2)

Cerca fra tre baite da sci (0/1) (Difficile)

Fase 1: Infliggi danni ai nemici con Fucili pesanti (0/3) (Difficile)

La schermata di caricamento di questa settimana mostra il Sgt. Winter intento a bere una tazza di caffè davanti all'hangar degli X-4 Stormwing. Un indizio che ci permetterà di trovare la Stella nascosta dopo aver completato tutte le Sfide di questa settimana.

Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina, la Stella nascosta della Settimana 3 si trova a Rampe Ghiacciate, all'interno del primo hangar posizionato sulla sinistra. Per individuarla più facilmente potete aiutarvi con il video riportato in cima: la Stella si trova sopra il primo scaffale.

Con l'occasione ricordiamo che è disponibile anche la seconda sfida natalizia dei 14 Giorni di Fortnite: vi abbiamo già spiegato dove trovare i Bastioni di zucchero per completarla.