Fortnite Stagione 7: dove trovare lo Stendardo della Settimana 4

Se avete completato tutte le Sfide della Settimana 4 di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 7) potete mettervi alla ricerca dello Stendardo nascosto, portando a termine la relativa Battuta di Caccia. Di seguito vi mostreremo la posizione esatta dello Stendardo.

Sfide della Settimana 4

Gratuite

Pass Battaglia

Fase 1: Distruggi le Sedie (0/80)

Infliggi danni con il Piccone (0/100)

Elimina i nemici a Borgallegro o a Parco Pacifico (0/3) (Difficile)

Fase 1: Cerca la lettera "O" a Parco Pacifico (0/1)

Una volta completate tutte le sfide elencate di sopra potete dedicarvi alla Battuta di Caccia della Settimana 4 di Fortnite Stagione 7. Questa volta dovrete trovare lo Stendardo nascosto. Dove si trova? Analizzando la nuova schermata di caricamento del gioco, abbiamo scoperto che lo Stendardo di questa settimana si trova a Borgallegro, nella parte est della città. Dirigetevi verso la torre dell'orologio e rivolgete lo sguardo a destra, sulla palazzina situata sopra il locale "Big Shots". Lo Stendardo è appeso sulla facciata dell'edificio.

Per individuare più facilmente lo Stendardo potete guardare il video riportato in cima. Se invece avete bisogno di qualche consiglio per completare le Sfide della Settimana 4, vi rimandiamo alla nostra Guida che vi spiega come eliminare i nemici negli Avamposti delle Spedizioni.