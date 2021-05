Fortnite: Stagione 7 in fase di test, trailer per il pacchetto Batman Zero

Mentre in tribunale impazza la battaglia tra Epic Games e Apple, la compagnia americana si prepara a lanciare la Stagione 7 di Fortnite, attualmente in fase di test almeno stando a quanto riferito dal celebre leaker iFireMonkey.

La Stagione 7 di Fortnite, riporta iFireMonkey, è in fase di test, purtroppo il leaker non riporta altri dettagli ma come sappiamo la Season 6 finirà a giugno, la prossima stagione del Battle Royale dovrebbe quindi prendere il via tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate.

Ancora nessuna notizia sui contenuti e sulla piega che prenderà l'arco narrativo di Fortnite Stagione 6, nel frattempo però Epic ha pubblicato il trailer del nuovo bundle Batman Zero, il quale includerà la skin Batman Corazzato e altri oggetti in-game.

A tal proposito vi ricordiamo che sono già disponibili i numeri 2 e 3 del fumetto Fortnite X Batman Punto Zero su Amazon, in preordine al prezzo di tre euro l'uno. Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche la guida per riscattare il codice incluso in Fortnite X Batman Punto Zero Numero 1 e sbloccare la skin Harley Quinn Rinascita.

Il 4 maggio Epic ha pubblicato la patch 3.15 di Fortnite, un minor update che risolve bug e problemi tecnici riscontrati dalla community in particolare sulla gestione degli oggetti estetici.