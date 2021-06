Fortnite Stagione 7, la Grotta sta tornando? Il trailer di Ofelia lo suggerisce

A breve distanza dalla pubblicazione di un secondo teaser per la Stagione 7 di Fortnite. il team di Epic Games ha condiviso con il pubblico un nuovo interessante filmato.

Disponibile direttamente in apertura a questa news, il video presenta ufficialmente la Skin dedicata al personaggio di Ofelia, in procinto di risvegliarsi nel mondo di gioco. Ad attirare l'attenzione dei giocatori è tuttavia un dettaglio iniziale incluso nel trailer. In quest'ultimo, è infatti possibile osservare Marigold fare il suo ingresso all'interno di una grotta dalla forma di teschio.

Tale punto d'interesse, tuttavia, non pare essere presente - almeno al momento - all'interno della mappa di Fortnite: Battaglia Reale. Tale circostanza ha spinto la community a domandarsi dove potrebbe essere collocato. Diverse le ipotesi emerse tra gli appassionati, tra le quali spicca in particolare un possibile ritorno della vecchia Grotta del gioco. Tra i numerosi punti d'interesse che hanno caratterizzato il percorso di trasformazione di Fortnite: Battaglia Reale Capitolo 2, la Grotta potrebbe essere in procinto di fare ritorno con il debutto dell'imminente nuova Stagione 7?



In attesa di saperne di più, ricordiamo che sembra ormai sempre più probabile l'arrivo degli alieni con la Stagione 7 di Fortnite: Battaglia Reale, al via martedì 8 giugno.