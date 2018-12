Fortnite Stagione 7: Guida alla Sfida Elimina gli avversari in diversi luoghi indicati

Sono finalmente disponibili le nuove Sfide della Settimana 1 di Fortnite Stagione 7. Di seguito vi spiegheremo come completare la sfida "Elimina gli avversari in diversi luoghi indicati" inclusa nel Pass Battaglia.

Sfide della Settimana 1

Gratuite

Raccogli un oggetto di ogni livello di rarità (0/5)

Balla in diversi luoghi proibiti (0/7)

Gioca partite con almeno un'eliminazione (0/5) (Difficile)

Pass Battaglia

Fase 1: Balla in cima a una corona di camper (0/1)

Infliggi danni da colpo alla testa agli avversari (0/500)

Fase 1: Cerca scatole di munizioni in una partita singola (0/5) (Difficile)

Elimina gli avversari in diversi luoghi indicati (0/5) (Difficile)

Per completare la sfida in questione dovrete eliminare un avversario in cinque diversi luoghi indicati. Ricordiamo che per "luoghi indicati" si intendono tutte le location contrassegnate da un nome sulla mappa, come Tempio Tomato e Borgo Bislacco.

Per facilitarvi la vita vi consigliamo di atterrare a Crocevia del Ciarpame, nell'estremità nord-ovest della mappa, di proseguire a sud verso le Montagnole Maledette, a sud-est verso Parco Pacifico, ancora a sud-est verso le Sponde del Saccheggio e infine a sud verso i Pinnacoli Pendenti. Provate ad eliminare un nemico in ciascuno di questi luoghi indicati, così da completare la sfida nel modo più rapido possibile. Dal momento che non sarà necessario effettuare tutte e cinque le uccisioni in un singolo match, in caso di morte potete riprendere da dove avevate interrotto nella partita precedente.

Sapevate che durante la Stagione 7 di Fortnite potrebbe arrivare un evento di Natale?