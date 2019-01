Fortnite Stagione 7 Guida: i migliori punti di atterraggio della mappa

Non c'è modo migliore di iniziare una partita di Fortnite Battaglia Reale atterrando nel punto giusto. Quali sono i punti migliori in cui atterrare nella nuova mappa introdotta con la Stagione 7? Scopriamolo insieme in questa mini-guida.

La prima cosa da tenere a mente è che i "luoghi indicati", vale a dire le location sulla mappa contrassegnate da un nome come Tempio Tomato e Parco Pacifico, sono in genere le zone più affollate a inizio partita. Atterrando da quelle parti potrete imbattervi anche in 5-10 avversari nei dintorni, mettendo a rischio la vostra incolumità nelle primissime fasi del match.

Il nostro consiglio è di atterrare nei luoghi "non indicati" che abbiamo cerchiato di rosso nell'immagine in calce. Ve ne suggeriamo in particolare sei: uno situato a nord-ovest di Passatempi Pomposi, uno a sud-est di Tempio Tomato, uno a ovest di Pinnacoli Pendenti, uno a nord-est di Borgallegro, uno a est di Approdo Avventurato e uno a sud di Palmeto Paradisiaco.

In questi punti di atterraggio della mappa di Fortnite Stagione 7 potete trovare comunque degli edifici in cui entrare per nascondervi alla vista dei nemici, per raccogliere armi e per ottenere risorse utili. Anche se in genere non incontrerete molti avversari nelle immediate vicinanze, date sempre un'occhiata nei dintorni per assicurarvi di avere la strada libera. In questo modo avrete tutto il tempo per prepararvi al meglio alla battaglia, aumentando le vostre probabilità di sopravvivenza.