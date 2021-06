Fortnite Stagione 7: guida alla posizione dei Manufatti Alieni della Settimana 1

Tra le novità della Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2 troviamo una particolare skin aliena chiamata Kimera i cui tantissimi stili aggiuntivi, i quali permettono più di 2.000 combinazioni diverse, vanno sbloccati raccogliendo delle risorse in giro per la mappa. Scopriamo insieme come fare per trovare tutti i Manufatti Alieni della Settimana 1.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di grossi contenitori di liquido viola che vanno raccolti in maniera simile ai vecchi Gettoni XP e basta quindi passarci attraverso per ottenerli. Ciascuno di questi oggetti dà al giocatore 4 unità da spendere nella relativa schermata del Pass Battaglia per acquistare gli stili aggiuntivi della skin aliena.

Ecco di seguito l'elenco completo dei Manufatti Alieni che si possono trovare nel corso della Settimana 1 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7:

L'Indomani: il primo manufatto si trova proprio al centro della mappa, sospeso sullo specchio d'acqua

il primo manufatto si trova proprio al centro della mappa, sospeso sullo specchio d'acqua Gattogrill: il secondo manufatto può essere trovato nell'area a nord-ovest della discarica

il secondo manufatto può essere trovato nell'area a nord-ovest della discarica Il Frutteto: poco più a nord di Podere Pannocchia si può trovare una grande fattoria e il manufatto in questione si trova a nord-est di questa zona

poco più a nord di Podere Pannocchia si può trovare una grande fattoria e il manufatto in questione si trova a nord-est di questa zona Fast Food abbandonato: il quarto manufatto è situato nel fast food abbandonato tra Foresta Frignante, Pantano Palpitante e Siepi d'Agrifoglio

il quarto manufatto è situato nel fast food abbandonato tra Foresta Frignante, Pantano Palpitante e Siepi d'Agrifoglio Vecchia Torre Guardiana: l'ultimo manufatto alieno di questa settimana può essere trovato in prossimità della vecchia torre al centro tra Castello Corallo, Parco Pacifico, Cala Credente e Sobborghi Scalcinati

Se non sapete come trovare i luoghi indicati in giro per l'isola, sappiate che in calce alla guida potete trovare un'immagine della mappa che abbiamo realizzato per voi e sulla quale abbiamo contrassegnato la posizione di tutti i collezionabili.

