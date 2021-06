Fortnite Stagione 7: guida alla posizione dei Manufatti Alieni della Settimana 2

Anche nel corso della seconda settimana di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 sono arrivati dei nuovi Manufatti Alieni, ovvero i particolari oggetti collezionabili che sono fondamentali per i giocatori che vogliono sbloccare ogni singolo stile aggiuntivo di uno dei costumi inclusi col Pass Battaglia.

Per chi non sapesse cosa sono i Manufatti Alieni di Fortnite Stagione 7, ci riferiamo ai dispositivi di colore viola la cui raccolta avviene in maniera simile ai vecchi Gettoni XP, ovvero passandoci attraverso. Ciascuno di questi oggetti permette agli utenti di accumulare ben 4 "monete" da spendere nella schermata del Pass Battaglia legata alla personalizzazione della skin Kimera.

Ecco di seguito l'elenco completo dei Manufatti Alieni che si possono trovare nel corso della Settimana 2 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7:

Podere Pannocchia: il Manufatto Alieno si trova all'inizio del ponte situato a sud dell'enorme fattoria in cui si aggirano le Guardie OI

il Manufatto Alieno si trova all'inizio del ponte situato a sud dell'enorme fattoria in cui si aggirano le Guardie OI Parco Pacifico: in questo caso il Manufatto Alieno è ai piedi dell'edificio a nord-est, a metà strada tra la Torre Guardiana e il punto d'interesse

in questo caso il Manufatto Alieno è ai piedi dell'edificio a nord-est, a metà strada tra la Torre Guardiana e il punto d'interesse Corso Commercio: potete trovare il Manufatto Alieno poco più a nord, in corrispondenza del piccolo specchio d'acqua ai piedi della struttura metallica di colore blu (la vecchia entrata della base di Brutus)

potete trovare il Manufatto Alieno poco più a nord, in corrispondenza del piccolo specchio d'acqua ai piedi della struttura metallica di colore blu (la vecchia entrata della base di Brutus) Brughiere Brumose: a nord del punto d'interesse c'è un isolotto con la Torre Guardiana e il Manufatto Alieno è ai piedi della piccola casa verso est

a nord del punto d'interesse c'è un isolotto con la Torre Guardiana e il Manufatto Alieno è ai piedi della piccola casa verso est Cala Credente: il Manufatto Alieno è sulla grossa antenna che emette una luce rossa nella struttura delle Guardie OI ad ovest del punto d'interesse

Prima di lasciarvi alla mappa con la posizione esatta dei collezionabili, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida alla posizione dei Manufatti Alieni della Settimana 1 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7. Avete già letto tutti i consigli su come completare tutte le sfide della Settimana 2 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7?