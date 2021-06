Fortnite Stagione 7: guida alla posizione dei Manufatti Alieni della Settimana 3

Anche nel corso della Settimana 3 della Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2 sono stati aggiunti all'isola del battle royale dei nuovi Manufatti Alieni che i giocatori possono raccogliere con l'obiettivo di sbloccare ulteriori stili aggiuntivi per Kimera, una delle skin dell'ultimo Pass Battaglia.

Vi ricordiamo che, in maniera simile ai vecchi Gettoni XP, questi oggetti di colore viola possono essere raccolti semplicemente passandoci attraverso e ciascuno di essi permette di ottenere quattro diverse "monete" da scambiare con le personalizzazioni estetiche dell'alieno, di cui è possibile modificare varie componenti.

Ecco di seguito l'elenco completo dei quattro Manufatti Alieni che si possono trovare nel corso della Settimana 1 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7:

Pantano Palpitante: il Manufatto Alieno è nella parte alta dell'edificio al centro del punto d'interesse e serve costruire una passerella per raggiungerlo, poiché è sospeso in aria

il Manufatto Alieno è nella parte alta dell'edificio al centro del punto d'interesse e serve costruire una passerella per raggiungerlo, poiché è sospeso in aria Castello Corallo: il Manufatto Alieno è posizionato nella parte alta dell'edifico centrale, ovvero il più grande di tutta l'area

il Manufatto Alieno è posizionato nella parte alta dell'edifico centrale, ovvero il più grande di tutta l'area Sobborghi Scalcinati: in questo caso il Manufatto Alieno è nell'edificio centrale, al secondo piano

in questo caso il Manufatto Alieno è nell'edificio centrale, al secondo piano Scogliere Scoscese: l'ultimo Manufatto Alieno della Settimana 3 è nell'edificio che affaccia sulla spiaggia, proprio sopra una delle barche sospese al suo interno

Purtroppo questa settimana i Manufatti Alieni da raccogliere sono solo quattro e non cinque come nelle settimane precedenti, ma i giocatori possono rifarsi aprendo uno dei forzieri speciali in giro per la mappa, i quali possono contenere anche i particolari oggetti per la personalizzazione di Kimera.

Nel caso in cui dovessero mancarvi quelli delle scorse settimane, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la posizione di tutti i Manufatti Alieni della Settimana 2 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.