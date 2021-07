Fortnite Stagione 7: guida alla posizione dei Manufatti Alieni della Settimana 4

Anche nel corso della Settimana 4 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 sono arrivati dei nuovi Manufatti Alieni che i giocatori possono raccogliere per poi sbloccare alcune delle tante personalizzazioni extra per la skin Kimera, la quale può essere sbloccata con l'acquisto dell'ultimo Pass Battaglia.

Di seguito potete trovare l'elenco completo delle posizioni nelle quali sono stati nascosti questa settimana i cinque Manufatti Alieni:

Siepi d'Agrifoglio: il primo Manufatto Alieno si trova nel vivaio al centro di questo punto d'interesse, sotto uno dei grossi scaffali metallici

il primo Manufatto Alieno si trova nel vivaio al centro di questo punto d'interesse, sotto uno dei grossi scaffali metallici Foresta Frignante: potete trovare il Manufatto Alieno nella grossa casa di legno a nord rispetto al parcheggio coi camper e al garage. L'oggetto è sospeso in aria nella parte a sud dell'edificio

potete trovare il Manufatto Alieno nella grossa casa di legno a nord rispetto al parcheggio coi camper e al garage. L'oggetto è sospeso in aria nella parte a sud dell'edificio Lago Languido: nella villa a nord del punto d'interesse c'è una sorta di villetta e il Manufatto è proprio nel capanno degli attrezzi poco più a nord della casa gialla

nella villa a nord del punto d'interesse c'è una sorta di villetta e il Manufatto è proprio nel capanno degli attrezzi poco più a nord della casa gialla Moli Molesti: in questo caso il Manufatto Alieno è all'esterno dell'enorme capanno a nord-est dell'area, posizionato sotto una rampa di scale di metallo nell'angolo a nord-est

in questo caso il Manufatto Alieno è all'esterno dell'enorme capanno a nord-est dell'area, posizionato sotto una rampa di scale di metallo nell'angolo a nord-est Foschi Fumaioli: il Manufatto Alieno si trova sui tubi verdi all'esterno dell'edificio centrale del punto d'interesse, per la precisione sulla facciata rivolta ad ovest

Va precisato che è possibile ottenere diversi Manufatti Alieni anche dai Forzieri Cosmici ogni settimana e, nel caso in cui non riusciste ad aprirne uno nel corso di una settimana della Stagione 7, in quelle successive potrete recuperarli tutti con ulteriori aperture di questi speciali contenitori di bottino alieno. Se invece dovesse venirvi voglia di recuperare i collezionabili introdotti nelle scorse settimane (non c'è scadenza per questo tipo di oggetti), allora potreste dare un'occhiata alla nostra guida con la posizione di tutti i Manufatti Alieni della Settimana 3 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7Manufatti Alieni della Settimana 3 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.