Fortnite Stagione 7: guida alla posizione dei Manufatti Alieni della Settimana 5

Non vedete l'ora di ottenere ogni singolo aspetto aggiuntivo della skin Kimera in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7? Allora non lasciatevi sfuggire i nuovi Manufatti Alieni della Settimana 5, grazie ai quali si possono ottenere altri 20 gettoni da spendere nella schermata di personalizzazione dell'alieno.

Di seguito potete trovare l'elenco completo delle posizioni nelle quali sono stati nascosti questa settimana i cinque Manufatti Alieni:

Cala Credente: il primo Manufatto Alieno si trova nel l'edificio di colore azzurro con un disegno sul tetto. Il Manufatto Alieno si trova proprio sotto al tetto, che va quindi distrutto con un piccone

potete trovare il secondo Manufatto Alieno sotto al tetto del gazebo proprio al centro del punto d'interesse

A nord-est di Scogliere Scoscese: sulla costa è presente una sfilza di alberi e il Manufatto Alieno si trova in prossimità del primo albero a partire da sinistra

Corso Commercio: in questo caso il Manufatto Alieno è alle spalle della fermata dell'autobus nella parte più bassa del punto d'interesse, vicino all'altalena e al campo da basket

Brughiere Brumose: il Manufatto Alieno si trova nella parte più alta dell'enorme torre con l'orologio, la più alta tra tutti gli edifici dell'area segnata sulla mappa

Vi ricordiamo come sempre che anche i Forzieri Cosmici sono fonte di Manufatti Alieni e, proprio come quelli che si trovano in giro per la mappa, possono essere recuperati anche nelle settimane successive, permettendo di fatto a tutti i giocatori di accumulare lo stesso numero di risorse senza alcun tipo di limitazione. Se volete invece recuperare i collezionabili aggiunti alla mappa nelle scorse settimane, allora date pure uno sguardo alla nostra guida con la posizione di tutti i Manufatti Alieni della Settimana 4 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.