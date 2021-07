Fortnite Stagione 7: guida alla posizione dei Manufatti Alieni della Settimana 6

Dopo avervi proposto una serie di consigli utili per completare tutte le sfide della Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7, ecco che arrivano anche tutti i dettagli sulla nuova ondata di Manufatti Alieni che si possono trovare in giro per l'isola del battle royale Epic Games.

Di seguito potete trovare l'elenco completo delle posizioni nelle quali sono stati nascosti questa settimana i cinque Manufatti Alieni:

Al faro: il primo Manufatto Alieno si trova poco più a sud del grosso faro rosso e bianco a nord-est di Castello Corallo. Vicino alla grande struttura c'è una piccola casa con un capanno e il collezionabile viola è proprio all'interno del secondo edificio

il primo Manufatto Alieno si trova poco più a sud del grosso faro rosso e bianco a nord-est di Castello Corallo. Vicino alla grande struttura c'è una piccola casa con un capanno e il collezionabile viola è proprio all'interno del secondo edificio Podere Pannocchia: potete trovare il secondo Manufatto Alieno sotto al tetto del piccolo edificio in legno di colore verde acqua ad ovest del punto d'interesse

potete trovare il secondo Manufatto Alieno sotto al tetto del piccolo edificio in legno di colore verde acqua ad ovest del punto d'interesse Tra Podere Pannocchia, Moli Molesti e Foschi Fumaioli: al centro del triangolo formato dalle tre aree vi è una piccola zona di colore viola in cui crescono delle piante aliene e il Manufatto Alieno si trova proprio al centro di questo punto sulla mappa

al centro del triangolo formato dalle tre aree vi è una piccola zona di colore viola in cui crescono delle piante aliene e il Manufatto Alieno si trova proprio al centro di questo punto sulla mappa Ad ovest di Gattogrill: in questo caso il Manufatto Alieno è sulle montagne innevate e, nello specifico, in prossimità dell'accampamento. Potete trovare l'oggetto nell'edificio azzurro nell'estremità ad ovest della piccola area non contrassegnata sulla mappa

in questo caso il Manufatto Alieno è sulle montagne innevate e, nello specifico, in prossimità dell'accampamento. Potete trovare l'oggetto nell'edificio azzurro nell'estremità ad ovest della piccola area non contrassegnata sulla mappa A sud di Laboratorio della Latrina: il Manufatto Alieno si trova in un luogo davvero insolito, poiché è stato posizionato dagli sviluppatori al piano terra della piccola isola sulla quale si trovano delle antiche rovine

Prima di lasciarvi alla mappa che abbiamo realizzato per voi e sulla quale trovate la posizione dei Manufatti, vi ricordiamo come sempre che i Forzieri Cosmici sono anch'essi fonte di Manufatti Alieni e, proprio come quelli che si trovano in giro per la mappa, possono essere recuperati anche nelle settimane diverse rispetto a quella in cui sono apparsi. Potete quindi accumulare lo stesso numero di collezionabili senza alcun tipo di limitazione e sbloccare così gli stili extra di Kimera. Se volete invece recuperare i vecchi Manufatti, allora date pure un'occhiata alla nostra guida con la posizione di tutti i Manufatti Alieni della Settimana 5 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.