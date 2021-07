Fortnite Stagione 7: guida alla posizione dei Manufatti Alieni della Settimana 7

Nel corso della Settimana 7 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 sono arrivati in giro per la mappa del battle royale degli altri Manufatti Alieni, ovvero i collezionabili che vanno accumulati dai possessori del Pass Battaglia per sbloccare tutti gli stili e le colorazioni extra della skin Kimera.

Di seguito potete trovare l'elenco completo delle posizioni nelle quali sono stati nascosti questa settimana i cinque Manufatti Alieni:

Campo Merluzzo: nell'isolotto a sud della mappa è possibile trovare il primo Manufatto Alieno. L'oggetto si trova al primo piano dell'edificio metallico ad est, proprio sopra il poligono di tiro

nell'isolotto a sud della mappa è possibile trovare il primo Manufatto Alieno. L'oggetto si trova al primo piano dell'edificio metallico ad est, proprio sopra il poligono di tiro Laboratorio della Latrina: in questo punto non contrassegnato sulla mappa e dove vi è ora una stazione satellitare, è possibile trovare il secondo Manufatto Alieno nei bagni, proprio dietro una delle porte di colore verde

in questo punto non contrassegnato sulla mappa e dove vi è ora una stazione satellitare, è possibile trovare il secondo Manufatto Alieno nei bagni, proprio dietro una delle porte di colore verde Sul ponte a nord-ovest di Lago Languido: sospeso in aria poco sotto il ponte nei pressi di Forra Favolosa (quello con i motoscafi all'interno) si trova il terzo Manufatto Alieno

sospeso in aria poco sotto il ponte nei pressi di Forra Favolosa (quello con i motoscafi all'interno) si trova il terzo Manufatto Alieno Fortezza Furtiva: in questo caso il Manufatto Alieno è nella stanza della torre a sinistra dell'entrata a sud del punto d'interesse

in questo caso il Manufatto Alieno è nella stanza della torre a sinistra dell'entrata a sud del punto d'interesse A nord del Frutteto: il Manufatto Alieno si trova all'interno della stazione satellitare, non sarà difficile individuare l'oggetto

Prima di lasciarvi alla mappa che abbiamo realizzato per voi e sulla quale trovate indicata la posizione esatta dei Manufatti, vi ricordiamo che i Forzieri Cosmici contengono i Manufatti Alieni e, proprio come quelli che vi abbiamo elencato poco sopra, possono essere recuperati anche nelle settimane successive rispetto a quella in cui sono apparsi. Potete quindi accumulare lo stesso numero di oggetti senza alcun tipo di limite e sbloccare così gli stili extra di Kimera. Se volete invece recuperare i vecchi Manufatti, allora date pure un'occhiata alla nostra guida con la posizione di tutti i Manufatti Alieni della Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.