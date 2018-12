Fortnite Stagione 7: Guida sfida a fasi Infliggi danni con Fucili Pesanti

Dopo avervi mostrato come completare la sfida Atterra a Rifugio Ritirato, in questa mini-guida vi spiegheremo come portare a termine l'altra sfida a fasi inclusa nel Pass Battaglia: "infliggi danni agli avversari con fucili pesanti".

Sfide della Settimana 3

Gratuite

Utilizza una Zipline in partite diverse (0/5)

Fase 1: Atterra a Rifugio Ritirato (0/1)

Eliminazioni con arma leggendaria (0/2) (Difficile)

Pass Battaglia

Cerca forzieri a Picco Polare o Tempio Tomato (0/7)

Suona il campanello in diversi luoghi indicati in una singola partita(0/2)

Cerca fra tre baite da sci (0/1) (Difficile)

Fase 1: Infliggi danni ai nemici con Fucili pesanti (0/3) (Difficile)

Questa sfida a fasi è composta da tre step che elenchiamo di seguito:

Fase 1: Infliggi danni agli avversari con i fucili pesanti

Fase 2: Infliggi danni agli avversari con le pistole

Fase 3: Infliggi danni agli avversari con i fucili di precisione

Per completare la sfida dovete portare a termine le tre fasi elencate di sopra, nell'ordine indicato. Durante le partite dovrete cercare di procurarvi un fucile pesante (come le doppiette o i fucili a pompa), una pistola e un fucile di precisione: una volta fatto, non vi resta che utilizzare queste armi per danneggiare i nemici e completare il relativo obiettivo.

Una volta completate tutte le Sfide della Settimana 3, non dimenticate di consultare la nostra Guida per trovare la Stella nascosta della nuova Battuta di Caccia.