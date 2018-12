Fortnite Stagione 7: un iceberg con un castello in cima si sta avvicinando all'isola!

Da settimane circolano rumor sull'arrivo della neve e sulla comparsa di un castello sull'isola di Fortnite Battaglia Reale. Ebbene, pare che stiano cominciando a concretizzarsi, dal momento che al largo del Laboratorio della Latrina è possibile scorgere una nuova bufera in arrivo, che al suo interno nasconde un (grande) sorpresa.

Tra le nubi si nasconde infatti un grandissimo iceberg, alla cui sommità è presente la torre di un castello! Queste novità hanno fatto il loro debutto nel gioco pochi giorni addietro, in concomitanza con la pubblicazione dell'aggiornamento 6.31. La tempesta si avvicina sempre di più alla costa, giorno dopo giorno. Come se non bastasse, nelle ultime ore si sono accese le luci nel castello! Chi è il misterioso abitante della torre? Cosa succederà quando l'iceberg e il castello raggiungeranno l'isola?

Sono due le teorie che circolano al momento all'interno della comunità. Secondo alcuni, la collisione dell'iceberg darà vita ad una nuova location innevata nell'area sud-ovest della mappa, che farebbe da contraltare al deserto situato a sud-est. Secondo altri, il suo arrivo potrebbe scatenare una bufera su tutta l'isola. Voi cosa ne pensate?

Possiamo affermare con una certa sicurezza, in ogni caso, che presto avrà luogo un nuovo evento in-game che darà ufficialmente il via alla Stagione 7 di Fortnite Battaglia Reale. Fortunatamente, non dovremo attendere ancora molto per scoprire cosa accadrà. L'attuale stagione termina giovedì 6 dicembre: presumibilmente, lo stesso giorno prenderà il via anche la settima.