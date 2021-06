Fortnite Stagione 7 Invasione: da Rick & Morty a Superman, tutte le novità

Invasione è il sottotitolo di Fortnite Stagione 7, la nuova season è iniziata oggi portando in dote tante novità tra cui skin, personaggi, una nuova mappa, armi, modalità, sfide, un Pass della Battaglia completamente nuovo, il ritorno delle Stelle della Battaglia e tantissimi altri contenuti per Battle Royale, Modalità Creativa e Salva il Mondo.

La prima novità riguarda l'arrivo di una nuova mappa di Fortnite e dei forzieri cosmici, inoltre tra i nuovi personaggi debuttano Superman e Rick & Morty come ampiamente anticipato dai leak. Importante modifica per il Pass della Battaglia che da questa stagione torna ad ospitare le Stelle della Battaglia:

"Nel Pass Battaglia di questa stagione tornano le Stelle Battaglia con un divertente colpo di scena. Ogni volta che sali di livello, sia giocando che completando sfide per guadagnare PE o comprando un livello Pass Battaglia con i V-buck otterrai 5 Stelle Battaglia in più."

In Fortnite debuttano anche gli UFO, vi basterà abbattere un disco volante per poterlo pilotare liberamente sulla mappa, inoltre debuttano nuove armi come la pistola a raggi Kimera, il fucile a impulso e lo scanner ricognitore.

La Modalità Creativa di Fortnite si aggiorna con nuovi elementi per i prefabbricati (tra cui le lastre di vetro) e con novità legate all'interfaccia, tra cui la possibilità di nascondere elementi superflui per rendere la schermata più pulita e meno intasata. Al momento non sono ancora note le novità di Fortnite Salva il Mondo ma Epic Games ha promesso nuovi contenuti anche per questa modalità di gioco, ne sapremo di più nelle prossime ore.