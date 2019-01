Fortnite Stagione 7: un leak svela le Sfide della Settimana 5

Manca poco alla partenza delle Sfide della Settimana 5 di Fortnite, le quali saranno disponibili per tutti giovedì 3 gennaio dalle 15:00, un leak ha però svelato in anticipo i nomi delle varie challenge, che riportiamo di seguito.

Tra le nuove sfide della settimana troviamo Elimina un avversario a meno di cinque metri, Danza sulla Torre Idrica, infliggi danni alle costruzioni nemiche, Cerca forzieri del tesoro a Palmeto Paradiso o Bosco Blaterante, atterra sul Picco Polare, Cerca una roccia a forma d'uomo, una corona, un pomodoro e un albero. Le prime tre sfide sono gratis per tutti mentre le altre potranno essere affrontate solamente dai possessori del Battle Pass della Stagione 7.

Come spesso accade in questi casi ricordiamo che l'elenco riportato potrebbe essere molto diverso dalle sfide effettive di Fortnite, Epic potrebbe aver cambiato le carte in tavola e aggiunto o rimosso alcune sfide, non ci resta che attendere il primo pomeriggio di giovedì 3 gennaio per saperne di più.