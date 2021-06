Fortnite Stagione 7: mucche e personaggi misteriosi nel nuovo leak

In attesa che Epic Games comunichi l'ora d'uscita della Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2, in arrivo domani, ecco che spunta sui social il prossimo teaser, sul quale i dataminer hanno messo le mani con qualche ora d'anticipo.

Il filmato in questione mostra la silhouette di un paesaggio sul quale è ben visibile l'arrivo di un UFO intento a risucchiare oggetti con il proprio raggio. Osservando il teaser non si notano particolari dettagli, ma i sempre attenti dataminer hanno modificato alcuni frame evidenziando alcune figure misteriose. Alterando l'immagine possiamo infatti notare la presenza di una mucca, di cerchi nel grano e di un personaggio la cui sagoma non sembra suggerire nulla.

È dunque probabile che l'arrivo degli alieni possa portare una ventata d'aria fresca alla fauna dell'isola, che potrebbe arricchirsi con mucche e canguri. Per quello che riguarda invece le skin della stagione non si hanno ancora conferme, ma i rumor parlano del possibile arrivo di Superman in Fortnite Stagione 7 e altre voci di corridoio non escludono una collaborazione con Star Trek.

Avete già dato un'occhiata al trailer di Orelia in Fortnite Capitolo 2? Secondo alcuni fan questo filmato suggerisce il ritorno della grotta nella Stagione 7.