Fortnite Stagione 7: nuove conferme sull'arrivo della neve

Come segnalato da "Fortnite Kid Leaker", l'arrivo della neve in Fortnite sembra sempre più probabile: dopo gli indizi emersi nei giorni scorsi, recentemente sono stati scoperti anche suoni a tema e assets grafici relativi ai fiocchi di neve.

Stando ad alcuni dataminer, l'ultimo aggiornamento di Fortnite (6.31) conferma di fatto il prossimo arrivo nella neve, numerosi file audio e grafici sono presenti nel codice sorgente, dove sono state trovate anche delle texture e un brevissimo video che mostra un personaggio respirare con nuvola di fumo, come accade dunque nelle rigide giornate invernali.

Come già detto, la neve dovrebbe rappresentare uno dei temi principali di Fortnite Stagione 7, la nuova Season dovrebbe prendere il via la prossima settimana, oggi alle 15:00 partiranno le Sfide della Settimana 10 che andranno a concludere la Stagione 6, iniziata a settembre. Epic, dal canto suo, non si sbilancia, per saperne di più dovremo necessariamente attendere ancora qualche giorno...