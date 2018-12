Fortnite Stagione 7: quando inizia, rumor e tutto quello che sappiamo

Manca poco all'avvio di Fortnite Stagione 7! La nuova season del Battle Royale di Epic Games debutterà questa settimana insieme ad una serie di interessanti novità. Vediamo quale sarà il tema della stagione 7 e tutti i rumor circolati fino ad oggi.

Fortnite Stagione 7 Inizio

Quando inizierà la stagione 7 di Fortnite Battle Royale? La stagione 7 terminerà giovedì 6 dicembre, la season 7 dovrebbe quindi iniziare subito dopo. Nei giorni scorsi Epic ha pubblicato due immagini promozionali per la nuova stagione, è lecito quindi attendersi dettagli ufficiali nelle prossime ore, dettagli che probabilmente verranno diffusi durante i Game Awards in programma venerdì 7 novembre alle 02:30 del mattino. Fortnite Stagione 7 andrà avanti per 10 settimane e dovrebbe quindi terminare a metà febbraio.

Fortnite Stagione 7 Neve

Proprio la neve dovrebbe essere il tema portate di questa nuova stagione, nei giorni scorsi sono state avvistate valanghe di neve, bufere di neve, iceberg e castelli di ghiaccio e anche le immagini promozionali diffuse da Epic non lasciano troppi spazi a dubbi in merito. Una ipotesi ventilata dalla community è che con l'arrivo della nuova season possano fare la loro comparsa veicoli come lo snowboard, slittini, motoslitte e altri mezzi per viaggiare su ghiaccio e neve.

Fortnite Season 7 Rumor

Uno dei rumor più insistenti di Fortnite Season 7 riguardo Pinnacoli Pendenti, i quali dovrebbero venire distrutti nuovamente e dare vita ad una nuova zona da esplorare. C'è anche chi ipotizza che l'iceberg possa schiantarsi sulla mappa dando vita ad una frattura dell'isola, dando così ufficialmente il via alla stagione invernale di Fortnite Battle Royale. E non dimentichiamo che nelle prossime settimane dovrebbe prende il via anche l'evento di Natale...



Sembra tutto pronto per l'arrivo della settimana stagione di Fortnite, nel corso di questa settimana ne sapremo certamente di più...