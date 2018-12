Fortnite Stagione 7: sta per arrivare il Driftboard!

Attraverso la sezione Notizie inclusa in Fortnite Battaglia Reale, Epic Games ha annunciato che presto verrà introdotto il Driftboard!

Si tratta a tutti gli effetti di uno snowboard, classificato come un vero e proprio veicolo. Nella descrizione si può leggere: "Salta a bordo e dai nuova linfa alla tua competizione con questo nuovo veicolo per giocatore singolo". Su di esso, che molto probabilmente potrà essere utilizzato solo nelle aree innevate della mappa di gioco, ci sarà quindi spazio solamente per un giocatore.

La sua inclusione era già stata anticipata nei giorni precedenti all'inizio della Stagione 7, in una delle immagini teaser. Il Driftboard rappresenta quindi il secondo veicolo a debuttare durante la Stagione 7 della Battaglia Reale dopo il biplano Stormwing. Sarà aggiunto con il prossimo aggiornamento 7.10, che salvo imprevisti verrà pubblicato durante la mattinata di domani 18 dicembre. La medesima patch depotenzierà anche gli aeroplani, giudicati troppo potenti dai giocatori.

Intanto, un giocatore ha scoperto un exploit in grado di aumentare al 100% la precisione del Fucile d'assalto con mirino termico.