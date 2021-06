Fortnite Stagione 7: Story Trailer e Battle Pass, confermati Superman e Rick & Morty!

Epic Games ha pubblicato tre nuovi trailer di Fortnite Stagione 7, il primo è il classico Story Trailer che introduce l'arco narrativo della nuova stagione mentre gli altri due filmati sono dedicati ai contenuti del Pass Battaglia.

Il tema di Fortnite Stagione 7 è l'invasione aliena, come si intuisce anche dal sottotitolo della season stessa (Invasion/Invasione) e chi meglio di un supereroe può respingere l'attacco di forze aliene da un pianeta sconosciuto? I leak si sono rivelati corretti e Superman si appresta a debuttare in Fortnite insieme ad un duo amatissimo dagli appassionati di cartoon e serie TV: Rick & Morty!

Purtroppo al momento non ci sono altre informazioni dal momento che il Pass Battaglia non è ancora disponibile ma lo sarà più avanti nel corso della giornata. Nel momento in cui scriviamo Fortnite è offline per manutenzione, oggi debutta la Stagione 7 e Epic è impegnata con le consuete operazioni di manutenzione dell'infrastruttura, i lavori dovrebbero terminare tra le 10:00 e le 12:00, presto avremo anche il changelog completo con tutte le novità della nuovissima stagione di Fortnite che ci terrà compagnia per tutta l'estate.

Epic ha confermato che le Armi Primordiali spariranno da Fortnite, non è chiaro se definitivamente o se queste torneranno nel prossimo futuro.